Acht Live-Bands und früherer Termin für Traditionskirtag

Der Countdown läuft hinter den Kulissen auf Hochtouren: Heuer findet der Ottakringer Kirtag schon von 11. bis 13. September statt.

Alle Jahre wieder steht der Alte Ort im Zeichen der Unterhaltung. Der Ottakringer Kirtag hat viel Tradition und wurde vor zwei Jahren auf eine neue Basis gestellt. Das Gastro-Konzept setzt auf mehr Qualität und “weniger ist mehr”. Trotzdem sind die Zahlen beeindruckend.

Großes Open-Air-Festival

Denn von 11. bis 13. September warten wieder zwei Bühnen, zwei DJs, acht Live-Bands und 26 Stunden Bühnen-Programm auf die Gäste. Dazu kommen 12 Fahrgeschäfte und 24 Gastronomie-Stände. In Summe werden 35.000 Besucher erwartet.

Der Musik-Wahnsinn

Das Bühnen-Programm wartet wieder mit einigen Highlights auf: am Freitag Wiener Wahnsinn mit Special-Guest Niddl, am Samstag bringt Stereo-Party den Kirtag zum Beben und am Sonntag sorgt Pete Art & Band für einen stimmungsvollen Ausklang des Fest-Wochenendes.

Der Eintritt ist frei

Besucht werden kann der Ottakringer Kirtag am Freitag, 11.9., ab 13 Uhr, am Samstag, 12.9., ebenso ab 13 Uhr und am Sonntag, 13.9., ab 11 Uhr. Das gesamte Programm und weitere Informationen unter: Ottakringer Kirtag