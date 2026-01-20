Im Frühjahr geht’s jeweils im Prater-Oval zur Sache. Beim ersten Doppeltermin spielt das Team am 27. März (18 Uhr) und am 31. März (20.45 Uhr) gegen Ghana und Südkorea. In der unmittelbaren WM-Vorbereitung empfangen die Österreicher am 1. Juni (20.45 Uhr) Tunesien. Dann sollte das Team schon in WM-Form sein.

Keine Europäer

Die Entscheidung, gegen keine europäischen Mannschaften zu spielen, ist kein Zufall. “Die Gegner sind mit der sportlichen Führung abgestimmt und sollen zur Vorbereitung auf die WM dienen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir gegen keine Europäer spielen wollen“, betont ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold gegenüber der APA.

Ähnlich wie WM-Gegner

Auch die Gegner bei der WM in den USA sind ja keine Europäer. Bei der Endrunde trifft die rot-weiß-rote Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in der Gruppen-Phase auf Debütant Jordanien (17. Juni, 6 Uhr MESZ), Argentinien (22. Juni, 19 Uhr) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr).

Ein Test-Gegner offen

Offen ist noch der direkte Testspiel-Gegner in Amerika. “Die WM-Generalprobe soll zwischen 8. und 10. Juni im Großraum Los Angeles stattfinden. Es gibt ein paar Optionen, da sind wir in Verhandlungen“, so Neuhold. Fix ist, dass es Ende März ein viertägiges Kurz-Trainingslager in Marbella (Spanien) direkt vor dem Ghana-Spiel geben wird.