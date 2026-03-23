Bereits zum fünften Mal eröffnen die geführten „Gemma Zukunft“-Spaziergänge und -Radtouren spannende Einblicke in die Stadtentwicklung. Dabei entsteht ein facettenreiches Bild davon, wie Wien heute gestaltet und morgen funktionieren wird.

Stadtentwicklung „zum Mitgehen“

Ab April heißt es wieder: raus aus dem Alltag, rein ins urbane Abenteuer. Mehr als 120 kostenlose Spaziergänge und Radtouren machen Wiens vielfältigen Wandel sichtbar. Neue Radwege, klimafitte Viertel oder innovative Wohnprojekte: Führungen bieten Wissen und Fakten zu neuesten Entwicklungen. Die Touren dauern im Schnitt rund 90 Minuten und werden von Expertinnen und Experten aus der Stadtplanung sowie externen Fachleuten begleitet.

Zwischen Gestern, Heute und Zukunft

Das Programm liest sich wie eine Liebeserklärung an Wien im Wandel: Von der legendären 12-Stunden-Tour quer durch die Stadt bis hin zu Einblicken in das historische Otto-Wagner-Areal, das vor einer spannenden Transformation steht. Auch Klassiker wie der Blick hinter die Kulissen des Wiener Hafens, Spaziergänge durchs Kabelwerk oder ein Besuch der Biotope City sind wieder dabei. Neu interpretierte Stadträume wie der Naschpark oder das Supergrätzl in Favoriten zeigen, wie eine lebenswerte städtische Zukunft aussehen kann.

Rasche Anmeldung ist empfohlen

Nach einem Teilnehmerrekord im Vorjahr ist die Nachfrage heuer wieder groß. Die Anmeldung erfolgt online, alle drei Wochen gibt es neue Termine Wer dabei sein will, sollte sich schnell einen Platz sichern! „Gemma Zukunft“ ist ist eine Einladung, Wien mit anderen Augen zu sehen. Zwischen Baukränen und Baumalleen, Visionen und Realitäten entsteht ein lebendiges Bild der Stadt von morgen. Ein kleiner Auszug:

Ganz Wien an einem Tag, 11.4., 8 Uhr: Start beim Naschmarkt, Ende in Simmering – Muskelkater am Folgetag inklusive!

Start beim Naschmarkt, Ende in Simmering – Muskelkater am Folgetag inklusive! Otto Wagner Areal – Zukunft, OWA Hallo, 23.4., 16 Uhr: Mehr über Umbau, künftige Nutzungen und Energiekonzept

Mehr über Umbau, künftige Nutzungen und Energiekonzept Auf der Überholspur – Radtour im Westen Wiens, 28.4., 16 Uhr: Projekt-Höhepunkte der Wiener Radwegoffensive in den westlichen Bezirken

Projekt-Höhepunkte der Wiener Radwegoffensive in den westlichen Bezirken Von Gender Planning zur Caring City im Sonnwendviertel, 12.5., 17 Uhr: Planungen, Maßnahmen und Umsetzungen

Planungen, Maßnahmen und Umsetzungen On Tour mit der Baupolizei, 20.5, 16 Uhr: Praxisnaher Einblick in die Arbeit der Baupolizei

Alle Termine in den Bezirken, Informationen und Anmeldung:

ticket.wien.gv.at/M18/gemma-zukunft/

www.wienzufuss.at/gemma-zukunft/