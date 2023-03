Georg Papai: „Das waren wir der Rebe schuldig!“

Geschafft! Die beliebten Weinfeste in Floridsdorf sind gerettet: Das berühmte „Mailüfterl“ und andere Feste sind gesichert. Dank Bezirksvorsteher Georg Papai, der es geschafft hat, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und zu einer gemeinsamen Lösung zu bewegen. „Das waren und sind die Floridsdorfer der Rebe schuldig“, lächelte der SPÖ-Politiker.

Dabei war die Ausgangsposition alles andere als rosig gewesen: Die Corona-Pandemie hatte speziell in der Event-Branche tiefe Spuren hinterlassen, viele Veranstaltungen waren verschoben oder sogar abgesagt worden. Und ist eine Tradition einmal unterbrochen, fällt es überaus schwer, wieder daran anzuknüpfen.

Runder Tisch

Daher lud Papai schon im Herbst des Vorjahrs Winzer, die rund um die Stammersdorfer Kellergasse ihren Betrieb haben, zu einem Runden Tisch ein. Heuer gab es dann ein weiteres Treffen, und siehe da: Potenzielle Sponsoren waren bereit mitzumachen! „Ein Fest in dieser Dimension ist schließlich nicht nur durch Standgebühren zu finanzieren“, weiß der Bezirkschef.

Termine fix

Nach einem abschließenden Runden Tisch stand schließlich fest: Die Feste sind wieder auferstanden! Die Leser des Wiener Bezirksblatts können die Termine schon jetzt vormerken: Das „Mailüfterl“ findet am 6. und 7. Mai, statt, die Weintage gehen am 26. und 27. August über die Bühne und die Stürmischen Tage am 7. und 8. Oktober.

Z’sammkommen

Das freut auch Erwin Büchele, den Präsidenten des Vereins „Lebenswertes Stammersdorf“: „Es hat sich wieder gezeigt: Mit dem Reden kommen die Leut’ z’samm! Wir haben dabei genau die Partner gefunden, die wir für eine erfolgversprechende Weiterführung der Veranstaltungen benötigen.“ In diesem Sinne: Prost – auf fröhliche Weinfeste im Jahr 2023!