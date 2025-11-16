Die gemeinsam mit Fotografin Monika Fellner geschaffenen Porträts zeigen heimische Persönlichkeiten als mythologische Gottheiten – als Sinnbilder für Selbstliebe, Stärke und die Kraft der inneren Energie.

„Menschen, die im Rampenlicht stehen, zeigen uns, wie man seine Gaben sichtbar macht – trotz Zweifel, Kritik oder Druck. Genau diesen Mut möchte ich mit meiner Kunst auch anderen zugänglich machen.“

…so Gavrielova. Ihre Werke sind auch online auf www.goddessloveart.com

zu sehen.

Wenn Alfons Haider zur Aphrodite wird

Die Gästeliste las sich wie das Who’s Who der heimischen Society. In göttlicher Pose zeigten sich Alfons Haider als Shiva und Aphrodite, Aaron Karl als Odin, Jazz Gitti als Aphrodite und Tamara Mascara als Durga. Auch Rapid-Trainer Peter Stöger und Kabarettistin Ulrike Kriegler gaben als göttliches Pärchen Olympus & Coventina eine gute Figur ab.

Musiklegende Thomas Spitzer schlüpfte in die Rolle des Shiva, Roman Gregory wurde zum Lucifer und Georgij Makazaria zum Zeus. Mit dabei waren außerdem Eser Akbaba, Tanja Pfaffeneder, Dominic Heinzl, Clemens Trischler, Katharina Baumgartner, Verena-Katrien Gamlich, Mery Cabazuelo, Christopher Dengg, Klaus Biedermann und viele mehr – sie alle als moderne Götter und Göttinnen.

Musik, Glamour und ein Engel auf der Bühne

Als besonderes Highlight des Abends präsentierte Gavrielova – als Engel verkleidet – den von DJ Klaus Biedermann komponierten Song „Göttin Lilith“. Danach sorgte Christian Deix mit seiner Live-Premiere „Prominent“ für Begeisterung. Der Song nimmt die Welt der VIPs charmant aufs Korn und erinnert musikalisch an Falco.

Durch den Abend führte Tamara Mascara, die mit Witz und Eleganz das Publikum durch das Programm begleitete.

Prominenz aus Sport, Kultur und Diplomatie

Neben Künstlerinnen und Künstlern fanden sich auch zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport, Wirtschaft und Politik ein. Gesichtet wurden unter anderem Thomas Schäfer-Elmayer, Markus Kadensky, Chris Antonio, Markus Freistätter, Stefan Koubek, Christina, Jacqueline und Leo Lugner, Ernst Minar (John Harris), Martina Kaiser, Elisa Malec, Lydia Kelovitz, Beatrice Turin, Carmen Knor, Heribert Kasper sowie die Eishockey-Stars Dominique Heinrich und Patrick Peter.

Auch die Diplomatie war stark vertreten: Unter den Gästen befanden sich die Botschafter:innen Elena Murillo (Honduras), Jean Graff (Luxemburg), Mohammed Hindawi (Jordanien), Eglantina Gjermeni (Albanien), Matilda Alomatu Osei-Agyeman (Ghana) und viele weitere internationale Repräsentant:innen.

©ROBIN CONSULT, Katharina Schiffl