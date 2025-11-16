Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Darum sind auch heuer wieder alle herzlich zum Klimt Villa Adventzauber 2025 eingeladen – dem wohl exklusivsten Adventmarkt Wiens! In der Feldmühlgasse 11 im 13. Bezirk kann man an allen vier Adventsonntagen von 12 bis 19 Uhr stimmungsvolle Stunden in einzigartigem Ambiente verbringen.

Die Programm-Highlights

Einlass: ab 12:00 Uhr

Führungen:

Spannende Kurz-Einführungen zur Geschichte der Klimt Villa und zur Sonderausstellung „Klimt lost“ jeweils um

13 / 14 / 15 / 16 / 17 Uhr (Dauer ca. 15 Minuten, keine Anmeldung erforderlich)

Live-Musik:

Von 15 bis 18 Uhr sorgt stimmungsvolle Musik vor der historischen Freitreppe für festliche Atmosphäre.

Kunstmarkt im Salon:

Entdeckt liebevoll ausgewählte Unikate aus Kunst, Mode, Schmuck & Design – perfekt als kreative Weihnachtsgeschenke!

Kulinarik & Stimmung:

Hausgemachter Punsch, Glühwein und herzhafte Snacks werden bei weihnachtlicher Musik im stimmungsvoll beleuchteten Garten kredenzt.

Alle weiteren Infos und Tickets unter www.klimtvilla.at