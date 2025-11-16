Wenn sich der Dezember leise durch die Stadt schleicht, entzündet man in Wien nicht nur Kerzen, sondern öffnet auch musikalische Türen. Der „Musikalische Adventkalender“ lädt heuer wieder zu 24 außergewöhnlichen Veranstaltungen ein, die den Advent mit künstlerischer Vielfalt und echten Momenten des Innehaltens füllen. Im Mittelpunkt stehen vor allem in Wien lebende Künstler, die mit Musik, Sprache und Kreativität das Miteinander feiern.

Poesie trifft Klang: Ein Abend voller Resonanz

Eine dieser Türen öffnet sich am 3. Dezember im 3. Bezirk, in der Kleinen Galerie in der Kundmanngasse 30 – ein Abend, der Poesie, Musik und Leben in zarten Tönen verbindet. Unter dem Titel „So lange es dauert dich auszusprechen“ begegnen sich Wort und Musik in einer ungewöhnlich intimen Form. Schauspielerin Barbara Kuhness liest Gedichte der 2024 verstorbenen Künstlerin Manon Bauer, deren Texte zwischen Sprache, Farbe und Klang oszillieren. Begleitet wird sie von Lisa Hofmaninger (Sopransaxophon, Bassklarinette) und Helene Glüxam (Kontrabass, Komposition). Gemeinsam schaffen sie einen Abend, in dem Töne und Worte ineinanderfließen – intensiv, berührend und ganz ohne Pathos. Der Eintritt ist frei.

Hommage an die Vergänglichkeit und an das Leben

Die Gedichte von Manon Bauer entstanden in den letzten beiden Jahren ihres Lebens. Sie erzählen von der Fragilität der Existenz, aber auch von ungeheurer Lebensenergie. Kuhness, die von Bauer selbst gebeten wurde, die Veröffentlichung ihres letzten Bandes zu begleiten, verleiht diesen Texten eine Stimme, die unter die Haut geht. Musik und Sprache verweben sich zu einem Dialog über Mut, Nähe und dem Versuch, das Unsagbare auszusprechen. Ein Klangraum, der mitten im hektischen Advent zur Ruhe einlädt.

Kultur, die verbindet: Ein Advent ohne Kitsch

Intendantin Lisa Reimitz betont: „Mit dem Musikalischen Adventkalender bewegen wir uns ganz ohne Kitsch und Dauerberieselung durch den Dezember und kreieren stattdessen feine Zwischentöne.“ Begleitend zur Konzertreihe findet heuer auch eine Ausstellung des Künstlers Kalle Laar im MuseumsQuartier statt. Sie erinnert daran, dass Kultur uns darin bestärken kann, der Welt nicht gleichgültig zu begegnen. Der Musikalische Adventkalender steht damit für das, was der Advent eigentlich sein sollte. Ein Raum für Begegnung, Stille und das Staunen über das, was uns verbindet.

So lange es dauert dich auszusprechen

Musikalische Lesung

3. Dezember 2025, 19.30 Uhr

Kleine Galerie

Kundmanngasse 30, 1030 Wien

Eintritt frei!

www.kleinegalerie.at

Mehr zum Musikalischen Adventkalender: muad.at