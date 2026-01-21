Ein guter Vorsatz muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal reicht schon ein Apfel. Genau diesen Gedanken greift PENNY mit einer neuen Frischeoffensive auf: Von 15. bis 28. Jänner erhalten Kund:innen, die über den PENNY Onlineshop via foodora bestellen, automatisch einen Gratis-Apfel zu ihrer Lieferung.

Der Hintergrund ist bewusst schlicht: Der Apfel steht als Symbol für einen frischen Start und ist als Snack für unterwegs beliebt wie eh und je. PENNY bietet insgesamt zehn Apfelsorten an – Spitzenreiter im Regal ist der GALA-Apfel, dicht gefolgt von der Clubsorte Pink Lady, die besonders durch ihr süßes Aroma punktet.

Regionalität im Fokus

Gleichzeitig unterstreicht PENNY mit der Aktion seine Nähe zu heimischen Produzent:innen. 90 Prozent der angebotenen Apfelsorten stammen aus Österreich, viele davon aus der Eigenmarke „Ich bin Österreich“. Kurze Lieferwege, hohe Qualität und Frische stehen dabei im Mittelpunkt – Prinzipien, die sich sowohl im Marktstand als auch in der Online-Bestellung widerspiegeln.

„Der Alltag ist oft stressig. Kleine, frische Impulse können da viel bewirken“, erklärt Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich. „Ein Apfel ist der ideale Begleiter: regional, gesund und jederzeit griffbereit.“

Bewährte Kooperation mit foodora

Die Kooperation zwischen PENNY und foodora besteht bereits seit Mai 2024 und wird durch die neue Aktion weiter gestärkt. Kund:innen profitieren damit nicht nur von schnellen Lieferzeiten, sondern auch von kleinen Überraschungen, die den Alltag versüßen.

Apfel-Aktion mit Tradition

Schon zum Nationalfeiertag 2025 setzte PENNY auf die Kraft der Frucht: Am Wiener Westbahnhof verteilte Geschäftsführer Johannes Greller frische Äpfel an Passant:innen – ein charmantes Zeichen, das große Zustimmung fand. Die Aktion mit foodora knüpft nun nahtlos an diesen Erfolg an und bringt den Gratis-Apfel direkt bis vor die Haustüre.