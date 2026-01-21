Der 2015 geborene Shiba-Rüde Yoshi (Tiernr. 263750) ist ein echtes Unikat – ganz so, wie man es von dieser selbstbewussten, eigenständigen Rasse kennt. Der unter kniehohe Vierbeiner ist kastriert, freundlich, klug und bereit, sein Herz an die richtigen Menschen zu verschenken – wenn man ihm ein paar Minuten Zeit gibt, um warmzuwerden.

Ein Skeptiker mit gutem Benehmen

Shibas gelten als unabhängige Hunde mit Charakter – und Yoshi macht da keine Ausnahme. Hat er seine Bezugspersonen jedoch einmal ins Herz geschlossen, zeigt er sich freundlich, zugewandt und durchaus verschmust. Kinder dürfen im neuen Zuhause gerne dabei sein, sollten aber bereits im Teenager-Alter sein, um mit seinem rassetypischen Wesen gut umgehen zu können.

Der hübsche Rüde bringt viele praktische Alltagsfähigkeiten mit:

Er kennt die Grundkommandos,

geht brav an der lockeren Leine,

fährt entspannt im Auto mit

und ist selbstverständlich stubenrein.

Von seinem Vorbesitzer wissen die Pfleger:innen, dass Yoshi mit Hündinnen gut verträglich ist. Bei Rüden zeigt er sich meist neutral und nur dann reaktiv, wenn er selbst angepöbelt wird. Social Walks mit beiden Geschlechtern meistert er problemlos.

Ein Zuhause mit Ruhe und Verständnis

In seinem letzten Zuhause konnte Yoshi überhaupt nicht alleine bleiben – für ihn eine große Stressbelastung. Deshalb suchen die Tierheimmitarbeiter:innen nun Menschen, die ihm entweder gar kein Alleinsein abverlangen oder bereit sind, dies langsam und kleinschrittig mit ihm aufzubauen.

Ideal wäre für den sensiblen Shiba eine Wohnlage am Stadtrand oder am Land, wo er nicht von städtischem Trubel überfordert wird. Ein ruhiger Alltag, klare Strukturen und geduldige Menschen – das ist das Traumlos, das Yoshi nun verdient hat.

Ein Hund für Kenner – und für Menschen mit Herz

Wer Shibas kennt, weiß ihre ruhige Souveränität ebenso zu schätzen wie ihren kleinen Dickschädel. Yoshi vereint genau das: Er ist charakterstark, aber loyal; vorsichtig, aber zutraulich mit den richtigen Menschen.

Wer diesem besonderen Rüden eine Chance gibt, bekommt einen treuen Wegbegleiter, der mit seiner Gelassenheit und seinem Charme schnell zum Familienmitglied wird.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).