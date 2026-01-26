Der vergangene Samstag führte viele Ottakringer in den Untergrund. Es gab die Gelegenheit, den original erhaltenen Luftschutzbunker am Schuhmeierplatz zu besichtigen. Der Andrang war enorm, alle Führungen waren bis zur letzten Person besetzt. Im 15-Minuten-Takt starteten die Rundgänge durch die Anlage, insgesamt wurden 20 Führungen durchgeführt.

Interesse an Zeitgeschichte

Der Andrang zeigt das große Interesse an unserer Geschichte. Eröffnet wurde der Tag von Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, die auch selbst an der Führung teilnahm. Begeistert zeigte sich der Obmann und Gründer von “Unter Wien”, Lukas Arnold: “Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen unser Angebot angenommen haben und gemeinsam mit uns Zeitgeschichte im originalen Luftschutzbunker erleben wollten.”

Führungen immer möglich

Für alle Interessierten, die am “Tag der offenen (Bunker-)Tür” keine Zeit hatten, gibt es gute Nachrichten: Die regulären Führungen (Tour M – Vergessene Welten) durch den Luftschutzbunker finden regelmäßig statt, dauern rund 90 Minuten und bieten eindrucksvolle, authentische und emotionale Einblicke in die Vergangenheit. Infos: Unter Wien