Florian Hofmann durchlief in der Mozartstadt sämtliche Akademiemannschaften der Red Bull Akademie und kam in der aktuellen Saison regelmäßig in der ÖFB Jugendliga U18 zum Einsatz. In acht Partien sammelte der 2008er-Jahrgang 601 Spielminuten. Zuletzt machte der gebürtige Salzburger vor allem durch seine starken Auftritte als Stammspieler bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auf sich aufmerksam. In sieben von acht Turnierspielen stand der dynamische Linksfuß in der Startelf von Teamchef Hermann Stadler, in sechs davon über die gesamte Spielzeit.

Sportdirektor Michael Wagner zur neuen Verstärkung der Veilchen: “Wir freuen uns sehr, Florian Hofmann bei der Austria begrüßen zu dürfen. Wir beobachten junge, österreichische Akademispieler laufend. Flo hat seit Potenzial bei der U17-Welmeiterschaft in Katar unter Beweis gestellt und tatkräftig zum Erfolg des ÖFB-Teams beigetragen. Unser Anspruch ist es, ein Sprungbrett für österreichische Talente aus der eigenen Akademie, aber auch für junge Spieler, die bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen, zu sein.”