Grün macht Laune: Ein Wäldchen für die Landstraße

Mit dem zwölften Wiener Wäldchen entsteht im Hans-Pemmer-Park eine grüne Insel mitten in der Stadt. Schüler der GTVS Landstraßer Hauütstraße, Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger pflanzten gleich die ersten Bäumchen. So wird ein kleines Waldparadies geschaffen, das nicht nur das Stadtklima verbessert, sondern auch die Artenvielfalt fördert.

In der pulsierenden Landstraße gibt es jetzt einen weiteren grünen Blickfang: das neue Wiener Wäldchen im Hans-Pemmer-Park. Mit der Unterstützung von Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky und engagierten Jugendlichen der GTVS Landstraßer Hauptstraße wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das urbanen Raum nachhaltig aufwertet. Die Initiative verbindet modernste Aufforstungsmethoden mit bürgernaher Beteiligung und schafft so einen lebenswerten Rückzugsort mitten in der Stadt.

Wald mit Turbo: die Miyawaki Methode

Beim Mini-Wald handelt es sich nicht um eine zufällige Bepflanzung, sondern um den Einsatz der Miyawaki Methode. Durch die enge Beüflanzung mit 15 bis 100 heimischen Baum- und Strauchsetzlingen entsteht rasch eine dichte Vegetationsfläche, die normalerweise Jahrhunderte zur Entfaltung bräuchte. Die Methode steigert nicht nur die Biodiversität, sondern sorgt auch für schnelle, spürbare Effekte im Stadtklima.

Grün für alle: ökologische Mehrwerte

Das Wiener Wäldchen bietet weit mehr als nur Schatten. Es steigert die lokale Artenvielfalt und wirkt als natürlicher Luftreiniger. Regenwassermanagement und Bodenschutz gehören ebenso zu den positiven Effekten wie die Förderung der Umweltbildung. In einem urbanen Umfeld schafft man so ein kleines Refugium, das den Bewohnerinnen und Bewohnern als Erholungs- und Lernort dient.

Gemeinsam für eine lebenswerte Landstraße

Die aktive Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler der GTVS Landstraßer Hauptstraße unterstreicht, wie wichtig Bürgerbeteiligung für den Erfolg solcher Projekte ist. Neben dem unmittelbaren ökologischen Nutzen zeigt das Projekt, wie man gemeinsam an einer grüneren Zukunft bauen kann – für uns und kommende Generationen. Mit diesem neuen Wäldchen setzt die Stadt Wien ein deutliches Zeichen: Selbst auf kleinem Raum kann Natur Großes leisten. Die Landstraße erstrahlt in neuem Grün – ein lebendiges Beispiel für urbanes Engagement und nachhaltige Stadtentwicklung.

wien.gv.at/landstrasse/