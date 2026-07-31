Grün an Gebäuden macht die Hitze im Sommer erträglicher

Begrünte Fassaden, Dächer und Innenhöfe sowie entsiegelte Flächen kühlen die Umgebung spürbar und tragen zur Biodiversität bei – ab 2027 gibt es dafür neue Förderungen.

Die Zahl der Hitzetage und Tropennächte nimmt in Wien zu. Das ist gesundheitsbelastend und beeinträchtigt die Lebensqualität. Begrünte Fassaden, Dächer und Innenhöfe sowie entsiegelte Flächen kühlen die Umgebung spürbar und tragen zur Biodiversität bei. Dafür stehen ab 2027 in Wien neue Förderungen zur Verfügung.

Grüne Fassaden, Dächer und entsiegelte Innenhöfe sind aber auch wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Überhitzung der Stadt: Die Pflanzen beschatten die Gebäude. Durch Verdunstung kühlen sie die Umgebung und verbessern das Mikroklima. Entsiegelte Flächen nehmen Regenwasser auf und unterstützen die natürliche Kühlung zusätzlich.

Wer all diese Vorteile nächstes Jahr nutzen möchte, sollte bereits jetzt mit der Planung beginnen. DIE UMWELTBERATUNG informiert im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlos über die ersten Schritte. Beratungstermine können unter der Hotline 01 803 32 32 vereinbart werden.

Kostenlose Erstberatung nutzen

Damit Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, ist eine rechtzeitige Planung wichtig. Die Projekte benötigen genügend Vorlaufzeit. Eigentumsfragen, technische Voraussetzungen, Genehmigungen und die Auswahl geeigneter Begrünungssysteme müssen vor der Umsetzung geklärt werden.

„Wer sich rechtzeitig informiert und vorbereitet, kann Förderungen rasch nutzen, sobald diese verfügbar sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine gute Planung entscheidend für den langfristigen Erfolg von Begrünungsprojekten ist“, erklärt Björn Schoas, Begrünungsexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Weitere Informationen sind auf www.umweltberatung.at/gebaeudebegruenung zu finden.