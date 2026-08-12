Eine böse Verwechslung schwirrt gerade durch die Stadt: Laut Medienberichten hat die “alte Wiener Wiesn” einen Finanz-Bauchfleck hingelegt. Das hat mit dem Veranstalter der Wiener Kaiser Wiesn nichts zu tun!

Das erfolgreiche Wiener-Kaiser-Wiesn-Team um Geschäftsführer Johann Pittermann steckt gerade mitten in den Vorbereitungen auf die Oktoberfest-Saison, die von 24. September bis 11. Oktober im Prater über die Bühne geht!

Bester Gesundheit

Böse Gerüchte haben zuletzt irritiert – und das Wiener Bezirksblatt darf nach eingehender Recherche verkünden: Die Wiener Kaiser Wiesn erfreut sich bester Gesundheit! Es gibt keinen Grund zur Sorge. Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Also keine Sorge! Alle Infos stimmen zu 100 Prozent: Wiener Kaiser Wiesn

Pittermann stellt klar

Die Berichte auf diversen Online-Plattformen beziehen sich auf eine ganz andere Firma: Demnach handelt es sich um einen Vorgänger, eine “Wiener Wiesn-GesmbH”, über die ein Konkursverfahren in St. Pölten eröffnet wurde.

“Die aktuelle Berichterstattung betrifft weder die Wiener Kaiser Wiesn GmbH noch die von uns veranstaltete Wiener Kaiser Wiesn. Uns ist wichtig, hier für unsere Gäste, Partner und die Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen”, so Pittermann.

Wiener Kaiser Wiesn-Geschäftsführer Johann Pittermann (© Harald Klemm).

Tolle Entwicklung

Und zur Entwicklung der Wiener Kaiser Wiesn kann Pittermann verkünden: “Sie ist ausgesprochen positiv. Die starke Nachfrage und die bereits sehr gute Auslastung an zahlreichen Tagen zeigen uns, wie groß die Vorfreude auf die Wiener Kaiser Wiesn ist. Unser gesamtes Team freut sich schon auf den Start am 24. September!”