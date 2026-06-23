Von Carmen bis Fledermaus: Kulturrausch im Sommer

Ich sage „Das kommt mir spanisch vor“ im Theater Center Forum Eins: eine Produktion von „Soles del Sur“ in spanischer Sprache!

Die Donaubühne Tulln bietet das Konzert der „Drei Tenöre“ mit Herbert Lippert am 25.6. Meinen Geburtstag am 26.6. verbringe ich mit dem lustigen „Vogelhändler“ in der Arena Baden!

Für die Braven: Um 9.15 Uhr gehen wir in die Hofburgkapelle zur „Krönungsmesse KV 317“ von Mozart am 28.6.

Am 30.6. geht’s wild(er) zu: entweder zur Abschiedsvorstellung in das Theater in der Josefstadt mit Turrini oder zum großen Gala-Abend im Akzent „80 Jahre Bela Koreny“. Ein Abend voller Wertschätzung, Kunst und Lebensfreude!

Die Tschauner Bühne besuche ich ebenfalls am 30., da trabt das „Graue Rössl“ im Stegreif durch Ottakring.

Nicht versäumen darf man „Carmen“ am Heumarkt (1.7.): eine Produktion mit Maestro Hattori und Starbühnenbildner Manfred Waba.

Maria Happel ist nicht nur eine Burgtheater-Größe, sondern hochgeschätzte Intendantin in Reichenau. Vier Premieren locken im Juli: 1.7. „Fledermaus“ (mit Moritz Mausser als Orlofsky), 2.7. Schnitzlers „Reigen“, 3.7. „Krieg und Frieden“ und 4.7. „Legende vom heiligen Trinker“.

In Perchtoldsdorf wird man das letzte Mal Festspiele ansetzen: „Till Eulenspiegel“ (2.7.).

Beim „Griechischen Gartenfest“ am 2.7. im Metropol denke ich an Schloss Weitra und Andy Lee Lang am 3.7. in der Titelrolle von „Lumpazivagabundus“.