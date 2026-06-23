Ab 4. Juli: Keine S80 zwischen Hütteldorf und Hauptbahnhof!

Das Projekt “Attraktivierung der Verbindungsbahn” steht in den Startlöchern. Bereits am 4. Juli starten die Vorarbeiten. Aus diesem Grund kommt es bei der S80 zu Streckensperrungen.

Aufgrund der beginnenden ersten Vorarbeiten für den Ausbau der Verbindungsbahn muss die Eisenbahnkreuzung Hietzinger Hauptstraße von 5. Juli bis 5. September für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der Grund hierfür sind Leitungsumlegungen von A1 sowie Arbeiten an den Schrankenanlagen der Eisenbahnkreuzung. Ab 4. Juli fällt daher die S80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Hauptbahnhof aus.

Die S80 ist von 4. Juli bis 6. September nur im Streckenabschnitt zwischen Wien Aspern Nord und Wien Hauptbahnhof unterwegs. Mit dem Schulstart am 7. September wird die S80 via Wien Meidling nach Süden als S3 bis Mödling geführt.

Ersatzverkehr und Fahrstreckenänderung

Während der Sommerferien fahren zwischen Wien Hütteldorf und Wien Meidling Ersatzbusse im 30-Minuten-Takt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in Wien Meidling: Eichenstraße, Wien Speising: Preyergasse, Wien Hütteldorf: Lilienberggasse und an der künftigen Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße: Mantlergasse (Richtung Wien Meidling) bzw. Bossigasse (Richtung Wien Hütteldorf).

Ab 7. September erfolgt dann bis voraussichtlich Ende 2027 eine Verdichtung des Schienenersatzverkehrs von Montag bis Freitag auf einen Viertelstundentakt zwischen 05:30-20:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeit, an Wochenenden und Feiertagen wird die Strecke im 30-Minuten-Takt bedient.

Der 15-Minuten-Takt der S80 ist erst nach Abschluss der gesamten Arbeiten zur Attraktivierung der Verbindungsbahn möglich. Dies wird aufgrund der Verzögerung durch das Behördenverfahren voraussichtlich erst 2036 sein.

Infobox und Planausstellungen

Zum Baubeginn der Hauptarbeiten der Verbindungsbahn im September lädt die ÖBB-Infrastruktur AG zu mehrtägigen Planausstellungen im 13. und 14. Bezirk ein. Zudem öffnet die neue und erweiterte Ausstellung in der Infobox, Speisinger Straße 3 ihre Türen.

Während der gesamten Projektlaufzeit steht die Infobox als umfassende Informationsquelle zum Projekt der Attraktivierung der Verbindungsbahn zur Verfügung.

Antrag für „Klimabäume“ möglich

Die ÖBB-Infrastruktur AG übernimmt die Kosten für insgesamt bis zu 420 Baumpflanzungen auf Privatgrund im Abstand von bis zu 1.000 Metern von der Trasse der Verbindungsbahn. Interessierte können auf Kosten der ÖBB einen oder mehrere Bäume auf ihrem Grundstück pflanzen.

Mehr Infos dazu und weitere Informationen zum Projektfortschritt findet man unter: infrastruktur.oebb.at/verbindungsbahn.