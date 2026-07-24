Der vienna night run sucht Helfer und Lauf-Legenden

Der erste bank Vienna Night Run bringt heuer wieder tausende Laufbegeisterte auf die Wiener Ringstraße. Damit das beliebte Sportevent reibungslos über die Bühne geht, werden noch engagierte Volunteers gesucht.

Gleichzeitig startet eine besondere Aktion: Gesucht werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei allen bisherigen Ausgaben des Laufevents dabei waren.

Gesucht: die treuesten Nightrunner

Du warst bereits beim ersten Lauf am Start und bist seitdem bei jedem erste bank vienna night run mitgelaufen? Dann möchte das Team deine Ausdauer und Treue feiern. Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums werden die fleißigsten Teilnehmer aller bisherigen Ausgaben gesucht. Wer dabei war, kann sich jetzt unter office@sportmedia.at mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum melden. (ausgenommen ist der erste bank virtual night run 2020)

Ohne Volunteers geht nichts

Ob bei der Startnummernausgabe, entlang der Strecke, im Zielbereich oder als Ansprechperson für die Läuferinnen und Läufer – Volunteers sind das Herzstück des Vienna Night Run. Wer Teil des Organisationsteams wird, erlebt die einzigartige Atmosphäre aus nächster Nähe und trägt dazu bei, dass das Laufevent für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Als Dankeschön warten unter anderem Verpflegung, ein Volunteer-Shirt sowie ein Blick hinter die Kulissen eines der größten Laufevents Wiens.

Jubiläumslauf am 17. September 2026

Am 17. September 2026 findet der erste bank vienna night run bereits zum 20. Mal statt. Wieder verwandelt sich die Ringstraße in eine besondere Laufstrecke, auf der tausende Teilnehmer gemeinsam unterwegs sind.

Der Start erfolgt auf der Ringstraße auf Höhe Burgring/Naturhistorisches Museum, das Ziel befindet sich auf Höhe Opernring/Goethe-Denkmal. Start- und Zielbereich ist der Heldenplatz – mit Hauptbühne, Gastronomie, Company-Zone sowie Garderoben und Umkleidemöglichkeiten.

Mitlaufen und Gutes tun

Alle Teilnehmer erhalten ein Erste Bank Starterbag inklusive Bonusheft mit Gutscheinen sowie ein erste bank vienna night run Langarm-Laufshirt. Wer auf das Shirt verzichtet, unterstützt gleichzeitig ein nachhaltiges Projekt: Mit der Anmeldung kann ein weiterer Mangrovenbaum gepflanzt werden.

Ein Abend, eine Runde um die Ringstraße und 20 Jahre gemeinsame Laufgeschichte – der erste bank vienna night run bleibt auch 2026 das, was ihn seit Beginn ausmacht: ein Fest der Bewegung, der Gemeinschaft und der Freude am gemeinsamen Sport.