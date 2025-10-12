Unter dem Motto „Voller Bauch, volles Herz” startet CAPE 10 mit Anfang Oktober das neue Kinderförderprojekt „Herz & Bauch“. Täglich erhalten bis zu 100 Kinder einer Favoritner Volksschule mit besonderen Herausforderungen ein kostenloses warmes Mittagessen direkt im CAPE 10 im Sonnwendviertel.

Leerer Bauch studiert nicht gerne, aber das ist leichter gesagt als gelebt. Nicht jedes Kind bekommt ein Frühstück oder eine Schuljause, nicht alle ein warmes Mittagessen. Besonders betroffen sind Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, die mit Sprachbarrieren kämpfen oder psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Die Folgen reichen von gesundheitlichen Risiken und Fehlernährung bis hin zu sozialer Ausgrenzung.

Genau hier setzt das innovative Sozial- und Gesundheitszentrum CAPE 10 mit dem neuen Projekt “Herz & Bauch” an. Es bietet einen geschützten Rahmen für Kinder aus dem 10. Bezirk, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu stärken. In der 1. Ausbaustufe kommen pro Woche rund 420 Schüler der Volksschule Eulenschule ins CAPE 10, um gemeinsam zu essen, zu lachen und Energie zu tanken. Zukünftig soll das Angebot weiteren Schulen geöffnet werden. „Kein Kind soll in Wien hungrig lernen müssen. Und auch wenn wir die Situation nicht von heute auf morgen für alle Kinder verbessern können, wollten wir mit unserem Projekt mutig vorangehen und ein Zeichen setzen.”, so Silvia Bruni, Geschäftsführerin von CAPE 10.

Unterstützt wird das Projekt übrigens durch Licht ins Dunkel sowie die 17. Sacher Artists‘ Collection.