Hietzing: Eine Woche im Zeichen der Gesundheit

Am Samstag, 24.2., veranstaltet „GRÄTZLeben Hietzing Verein zur Förderung des Zusammenlebens“, von 10 bis 16 Uhr wieder die Hietzinger Gesundheitsmesse. Damit fällt der Startschuss für die Hietzinger Gesundheitswoche.

Am Samstag, den 24. Februar, dreht sich im Nachbarschaftszentrum Grätzlherz (13., Nothartgasse 40) alles um die Gesundheit. Von 10 bis 16 Uhr stellen sich über 20 Personen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich stellen vor und die Gäste erwarten im Rahmen der Veranstaltung auch etliche Goodies. Auch für das gesunde leibliche Wohl ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gesundheitsmesse ist der Start in die Gesundheitswoche bis zum 1. März. Dabei stehen sehr viele Workshops, Seminare, Schnupperangebote und Rabatte auf dem Programm. Es gibt auch Tage der offenen Tür (z.B. im Momentum, am 28.2. und im Gesundheitspark Speising am 27.2.).

Die aktuellsten Informationen erhält man auf: GRÄTZLeben Hietzing