Hietzing: Die Klimt-Villa lädt zur Garten-Eröffnung

Am Sonntag, den 26. Mai 2024 findet das traditionelle Klimt Villa Garten-Opening in der Feldmühlgasse 11 in Hietzing statt.

Heuer sollte man sich einen Besuch in letzten Atelier des berühmten Malers Gustav Klimt nicht entgehen lassen. Wartet doch bei der Garteneröffnung am 26. Mai zwischen 10 und 19 Uhr ein besonderes Highlight. Das Opening wird dieses Jahr besonders spektakulär sein, da zwei Original Klimt-Rosenstöcke in voller Blüte stehen werden. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Einführungen über die Geschichte der Klimt Villa sowie einen Kunstmarkt mit einzigarten Lithografien, Lichtdrucken und Originalwerken im Salon beinhaltet.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung wird die erstmalige Präsentation von 12 Originalzeichnungen von Gustav Klimt sein. Diese seltenen Werke geben einen einzigartigen Einblick in das Schaffen des berühmten Künstlers und werden viele Kunstliebhaber an diesem Tag begeistern.

Darüber hinaus lädt das Klimt Garten-Café zum Verweilen ein und bietet die Möglichkeit, bei kühlen Getränken oder einem Gläschen Szigeti Sekt und kleinen Speisen die idyllische Atmosphäre des Gartens zu genießen.

Das Klimt Villa Garten-Opening verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Kunst- und Gartenliebhaber und ist ein absolutes Muss für alle, die sich für das Werk von Gustav Klimt interessieren.

Die Garten Eröffnung 2024

Das umfangreiche Proramm:

Einführungen über die Geschichte der Klimt Villa und die Sonderausstellung “Klimt lost” 11, 14, 15, 16, 17 Uhr Museumsbesuch

Blüte der Klimt Rosen

Kunstmarkt im Salon der Klimt Villa

Präsentation von 12 Originalzeichnungen von Gustav Klimt im Salon der Klimt Villa (nur an diesem Tag!)

Klimt Villa Garten Café

ermäßigter Eintritt für alle Gäste: 8,-

Kinder bis 13 Jahre: freier Eintritt

Tickets auch vor Ort an der Tageskassa verfügbar!

Alle weiteren Infos unter www.klimtvilla.at