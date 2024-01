Hilfe notwendig: Leber ist im Dauer-Einsatz

Die „Arbeit“ der Leber kann man mit Mariendistel-Kapseln unterstützt werden. Denn ein erkranktes Organ spürt man erst, wenn es meist schon zu spät ist.

Die Leber befindet sich im unermüdlichen Dauereinsatz, kennt keine Pause und entgiftet, was das Zeug hält! Sie filtert Schadstoffe, indem sie einen Liter Blut in der Minute reinigt. Zu viel Alkohol, fettes Essen und zuckerhaltige Getränke erschweren ihr die „Arbeit“. Auch Medikamente, die meist natürlich notwendig sind, werden zum großen Teil über die Leber „verstoffwechselt“ oder abgebaut. Wer also regelmäßig Tabletten nehmen muss oder sich ungesund ernährt, sollte die Funktion der Leber unbedingt unterstützen.

Still vor sich hin

Dieses Organ leidet meist still vor sich hin: Erste Warnsignale sind etwa eine unerklärliche Müdigkeit, ein Druckgefühl im Oberbauch und leichte Übelkeit nach üppigem Essen. Wenn man nicht darauf reagiert, können eine Leberentzündung, eine Fettleber oder sogar eine Zirrhose entstehen.

Lebensweise

Außer einer Umstellung der Lebensweise kann auch ein altbewährtes Naturmittel helfen: Die Mariendistel, Arzneipflanze des Jahres 2021, wurde schon im Mittelalter gegen Leberschwäche eingesetzt. Um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, empfehlen Apotheker hochdosierten Kapseln, die enthalten um ein Vielfaches mehr an Wirkstoffen wie die Tees.