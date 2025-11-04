Damit reiht sich das familiengeführte 5-Sterne-Superior-Haus in die Riege der besten Hotels weltweit ein. Die feierliche Verkündung fand am 30. Oktober 2025 in London statt – in Wien wurde die Ehrung nun gebührend gefeiert.

„Wir sind unglaublich stolz, erstmals zu den The World’s 50 Best Hotels zu zählen. Diese Auszeichnung steht für österreichischen Luxus, Tradition und echte Gastfreundschaft. Sie gebührt unseren Mitarbeiter:innen, die jeden Tag mit Leidenschaft und Herzblut für unvergessliche Sacher-Momente sorgen.“

…freut sich Hoteldirektor Andreas Keese.

Luxus, Geschichte und Wiener Charme

Seit 1832 steht das Hotel Sacher Wien für gelebte Tradition, Innovation und Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Das Haus gegenüber der Wiener Staatsoper verfügt über 152 elegante Zimmer und Suiten, die zeitlose Eleganz mit modernem Komfort verbinden. Ob weltberühmte Original Sacher-Torte, exzellente Kulinarik oder persönliche Betreuung – Sacher steht weltweit als Synonym für Wiener Lebensgefühl und Luxus mit Herz.

Glanzvolle Verleihung in London

Die diesjährige Preisverleihung der „The World’s 50 Best Hotels“ fand im historischen Old Billingsgate in London statt. Im Rahmen eines festlichen Live-Countdowns wurden die besten Häuser der Welt präsentiert – gewählt von einer internationalen Jury aus 800 Expert:innen, darunter Hoteliers, Reisejournalist:innen und erfahrene Luxusreisende.

Das Hotel Sacher Wien wurde dabei als Symbol für österreichische Exzellenz und Gastfreundschaft gefeiert – ein Erfolg, der Wien einmal mehr auf die Weltkarte der Spitzenhotellerie setzt.