Gerade in dicht bebauten Bezirken treffen Hunde häufig auf schmalen Gehsteigen aufeinander – zwischen parkenden Autos, Hauswänden und stark befahrenen Straßen. Ein Ausweichen oder ein größerer Bogen ist oft kaum möglich.

Besonders schwierig wird es, wenn Begegnungen plötzlich passieren: etwa wenn ein anderer Hund um eine Hausecke biegt und plötzlich ganz nah vor einem steht. Für viele Vierbeiner bedeutet das Stress.

Umso wichtiger ist es, den eigenen Hund gut lesen zu können. Wirkt er neugierig, unsicher oder bereits überfordert? Wer die Körpersprache seines Hundes kennt und kleine Signale erkennt, kann rechtzeitig reagieren und den Vierbeiner besser unterstützen.

Großstadt bedeutet Dauerreize

Baustellenlärm, Autos, Fahrräder, spielende Kinder und unzählige Gerüche: In der Stadt prasseln ständig Sinneseindrücke auf Hunde ein. Oft startet ein Hund daher bereits angespannt in eine Begegnung mit einem Artgenossen.

Regelmäßige Ruhephasen sind deshalb besonders wichtig. Hunde brauchen ausreichend Schlaf, um Erlebtes zu verarbeiten und Stress abzubauen. Auch sinnvolle Beschäftigung kann helfen. Besonders beliebt ist Nasenarbeit – sie lässt sich drinnen wie draußen durchführen und eignet sich für Hunde aller Rassen und Altersstufen.

An der Leine geht vieles anders

In der Stadt sind Hunde meist angeleint. Das schränkt ihre Bewegungsfreiheit deutlich ein – und damit auch ihre Kommunikation mit anderen Hunden.

Sie können nicht ausweichen, wenn ihnen eine Situation unangenehm ist, aber auch nicht jeden Artgenossen begrüßen, wenn sie möchten. Daraus entsteht oft Frust. Mit der Zeit kann sich dadurch eine negative Erwartungshaltung gegenüber Begegnungen entwickeln.

Die Hundetrainerinnen Viola und Kerstin von Darwin Dogs betonen jedoch: Begegnungen lassen sich trainieren. Sowohl das ruhige Vorbeigehen ohne Kontakt als auch kontrollierter Kontakt an der Leine können Hunde lernen.

Erfahrungen prägen das Verhalten

Auch die bisherigen Erfahrungen eines Hundes spielen eine große Rolle. Welpen, die früh verschiedene städtische Reize kennenlernen, bewegen sich später oft deutlich entspannter durch den Trubel.

Anders kann es bei Hunden sein, die vom Land in die Stadt ziehen oder negative Erfahrungen mit Artgenossen gemacht haben. Für sie sind regelmäßige Auszeiten besonders wichtig.

Spaziergänge im Grünen bieten einen wichtigen Ausgleich: Hunde können sich freier bewegen, sind weniger Reizen ausgesetzt und dürfen in ihrem eigenen Tempo schnüffeln. Solche Erholungszeiten helfen, den Alltag in der Stadt gelassener zu meistern.

Der Mensch als wichtiger Faktor

Nicht zuletzt spielt auch der Mensch eine entscheidende Rolle. Viele Hundehalterinnen und Hundehalter haben es im Alltag eilig oder reagieren in Begegnungssituationen hektisch. Manchmal ist auch Unsicherheit dabei, weil man nicht genau weiß, wie man sich am besten verhalten soll.

Hunde spüren diese Anspannung sehr deutlich – und reagieren darauf. Umso wichtiger ist es, ruhig zu bleiben, Situationen vorausschauend zu gestalten und dem eigenen Hund Orientierung zu geben.

Mit gezieltem Training und klaren Ritualen können sowohl Hunde als auch Menschen mehr Sicherheit in Begegnungssituationen gewinnen. So wird der Alltag mit Hund in der Großstadt wieder entspannter.

Unterstützung dabei bieten die Hundetrainerinnen Viola und Kerstin von Darwin Dogs im Rahmen einer Verhaltensberatung. Weitere Informationen gibt es unter www.darwindogs.at.