Im 23. Bezirk kommt Kunst zum Können

In Liesing lässt es sich nicht nur gut leben, sondern auch arbeiten. Rund 7.000 Unternehmen sichern im 23. Bezirk etwa 60.000 Arbeitsplätze. Kürzlich besuchte Bezirksvorsteher Gerald Bischof gemeinsam mit Wir 23-Obmann Markus Fiala und WKO-Bezirksobmann Matthias Schiffer einige der innovativen Betriebe.

Darunter die Gebäudereinigungsakademie, Weinbau Beranek Wien, Juwelen Preindl, Frisuren Christian ­Müller, das Feinkostgeschäft GloriEL, die Hunters Lodge, die Firma Carrier und das Kugel Café. Die Tour nahm man auch gleich zum Anlass, ein deutliches Zeichen für die wirtschaftliche Zukunft zu setzen, und dafür griff man zur Schere.

Feierliche Eröffnung

Christopher Winter und Lea Decker von Winter Artservice in der Altwirthgasse 6–10 nutzten die Gelegenheit, gemeinsam mit Tischler-Innungsmeister Ludwig Weichinger-Hieden ihre neue Lehrlingsakademie offiziell zu eröffnen. In der Tischlerei, die sich unter anderem auf Kulissenbau und die Ausstattung von Museen spezialisiert, werden die zukünftigen Fachkräfte in den Bereichen Tischlerei und Bildhauerei ausgebildet. Alle Infos finden Interessierte auf: www.artservice.at