Im Rainergymnasium dreht sich alles um den Handball

Das neue Zauberwort für Schulsport mitten in der Stadt lautet „1S“. Hinter dieser Chiffre verbirgt ­sich nichts Geringeres als die erste „Schwerpunktklasse Sport“ des Rainergymnasiums in Margareten, die im Herbst 2022 nach inten­siver Vorbereitung mit der ersten Klasse Unterstufe begonnen hat. Der Klassenvorstand der 1S ist in Handball-Österreich kein Unbekannter: ­Herbert Jonas – pardon – Prof. Herbert Jonas. Als FIVERS-Urgestein hat Jonas gemeinsam mit Markus Kolar – pardon – Prof. ­Markus Kolar – und mit starker ­Unterstützung der Direktorin des Rainergymnasiums, Frau Dir. Mag. Sabine Theiner, lange am Konzept einer eigenen „Handballklasse“ gearbeitet. In der finalen Fassung wurde daraus eine „polysportive Ausbildung“, und das ist gut so. Es geht um Sport im umfassenden Sinn, mit viel Bewegung und Ball, auch wenn ganz viele junge Handballerinnen und Hand­baller dort ihr aktuelles schulisches ­Zuhause gefunden haben.

Handball im Alltag

Im Zentrum steht für die Kinder mit AHS-Reife die simple Idee, dass die tägliche Turnstunde realisiert wird. Die in dieser Klasse beheimateten Kinder können ihre vielfäl­tigen Vereinssport­aktivitäten gut mit dem Unterstufen-Unterricht in einem Gymnasium vereinbaren und werden durch ­verschiedene ­Begleitangebote wie Physio, Ernährung, Belastungssteuerung oder Schulsportwettbewerbe optimal in ihrem sportlichen Bewegungsdrang gefördert.

(C) Rainergymnasium: Bewegung und Sport stellt einen wichtigen Teil des Stundenplans für die Kids der 1S-Klasse dar.

Nur kurze Zeit war man im Rainergymnasium vor gut einem Jahr verunsichert: Mindestens 20 Kinder mussten sich für dieses Angebot anmelden, sonst wäre die 1S Geschichte gewesen, noch bevor sie durchstarten durfte. 25 Kinder sind es nun, die von Herbert Jonas und seiner allerwichtigsten ­Kollegin im Unterricht, Mag. Veronika Mayrhofer, im Sport- und Schulleben ­unterstützt werden. Dass Lehrer­kollege Kolar aktiv dran bleibt, ist sowieso logisch. Und dass, wie in jedem anderen Gymnasium, im Unterricht engagiert beim Lernen geholfen wird, versteht sich von selbst.

Traum für FIVERS

Für die FIVERS ist mit „ihrer ersten Sportklasse mitten im Fünften“ ein Traum in Erfüllung gegangen, an dem Sportmanager Thomas Menzl und sein Team lange Zeit getüftelt und gearbeitet haben. Dass dieser Schritt zu noch mehr Professionalität und Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen im Nachwuchsbetrieb gemeinsam mit dem Rainergymnasium gelungen ist, freut die ALSTOM Handballcity Margareten doppelt und dreifach. Die Tatsache, dass mit FIVERS-Kapitän Markus Kolar und Herbert Jonas zwei echte Handball-Cracks ihre professionelle Sportleidenschaft mit dem ­Berufsleben vereinbaren ­konnten, sorgt schlichtweg ­für große Freude.

Tolle Aussichten

Klassenvorstand Herbert Jonas ist in „seiner 1S“ aktuell für neun Mädchen und gleich 16 Burschen verantwortlich. Die Perspektive für noch mehr bewegungsfreudige Kids in den Folgejahren ist vorgezeichnet, und das mitten in der Stadt: Aus der 1S wird nächstes Jahr logischerweise die 2S und diese macht dann Platz für die nächste 1S und so weiter und so fort. ­Besser geht’s nicht.

Weitere Informationen dazu ­findet man auch online unter: www.rainergymnasium.at