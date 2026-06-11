Prickelnd: Echsen und Schlangen zum Vatertag!

Ein besonderer Tipp für Sonntag zwischen faszinierenden Unterwasserwelten und exotischen Zoobewohnern im Haus des Meeres.

Am Sonntag, 14. Juni, erwartet Familien ein erlebnisreicher Vatertag voller spannender Begegnungen und überraschender Geschichten. Im Mittelpunkt der Führungen im Haus des Meeres in Mariahilf steht die Rolle männlicher Tiere in der Fortpflanzung und Brutpflege.

Reptilien-Fütterung

Auszüge aus dem Sonntagsprogramm: Um 10 Uhr wartet eine Reptilienfütterung mit Echsen und Schlangen. Angeboten werden auch Miniführungen zum Thema Väter im Tierreich rund um Bangai-Kardinalbarsche oder Seepferdchen. Im Bilderbuchkino sieht man die Fortpflanzung der Seepferdchen für Kinder.

Stimmungsvoller Ausklang

Als stimmungsvoller Ausklang bietet sich eine Pause im Restaurant 360° OCEAN SKY an. Bei einem beeindruckenden Panoramablick über die Stadt können alle Papas den Tag mit ihren Liebsten gemütlich ausklingen lassen. Tischreservierungen sind unter OCEAN SKY möglich.