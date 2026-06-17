Impressionisten: Monet und Van Gogh ganz neu erleben

Kunst neu erleben: Mit der „Impressionists Immersive Exhibition“ zieht von 12. Juni bis 26. Juli 2026 ein internationales Ausstellungshighlight in das Studio F der Wiener Stadthalle ein.

Besucher erwartet eine faszinierende Reise durch die Welt des Impressionismus – voller Licht, Farben, Musik und interaktiver Erlebnisse.

Meisterwerke werden lebendig

Nach Stationen in Spanien und den USA mit mehr als einer Million Besucherinnen und Besuchern macht die immersive Ausstellung erstmals Halt in Wien. Gezeigt werden Werke bedeutender Künstler wie Claude Monet, Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas oder Berthe Morisot – allerdings nicht in klassischer Museumsform.

Monumentale Projektionen, bewegte Animationen und eine eigens abgestimmte Musikinszenierung lassen über tausend Meisterwerke auf Wänden und Böden lebendig werden. Die Besucher tauchen mitten in die Bildwelten des 19. Jahrhunderts ein und erleben die Kunst aus völlig neuen Perspektiven.

Die ganze Bewegung im Mittelpunkt

Ein besonderes Merkmal der Ausstellung: Sie widmet sich nicht nur einem einzelnen Künstler, sondern der gesamten impressionistischen Bewegung. Damit wird sichtbar, wie die Impressionisten die Kunst ihrer Zeit revolutionierten und den Weg für die Moderne ebneten.

Die Verbindung aus Kunst, Technologie und Emotion schafft ein Erlebnis, das sowohl Kunstkenner als auch Neulinge anspricht.

Selbst Teil der Kunst werden

Unter dem Motto „Be Part Of The Art“ warten zahlreiche interaktive Stationen auf die Besucher. Hier können Gäste selbst in impressionistische Bildwelten eintauchen und außergewöhnliche Erinnerungsfotos gestalten.

Die Ausstellung setzt damit bewusst auf aktive Beteiligung und macht Kunst auf spielerische Weise zugänglich.

Kreativität in der Malwerkstatt

Wer nach dem Rundgang selbst zum Pinsel greifen möchte, kann verschiedene Kreativangebote nutzen. Bei den Workshops „Malen wie Van Gogh“ oder „Malen wie Monet“ lernen Teilnehmer die Techniken der berühmten Künstler kennen. Beim Action Painting stehen Spontanität und Experimentierfreude im Vordergrund.

Darüber hinaus bietet die Malwerkstatt Raum für eigene kreative Ideen. Begleitet werden die Angebote von professionellen Künstlerinnen und Künstlern.

Für die ganze Familie

Ob Familienausflug, Schulklasse, Firmenveranstaltung oder Kulturerlebnis mit Freunden: Die Ausstellung richtet sich an Besucher aller Altersgruppen und verbindet Bildung mit Unterhaltung.

Impressionisten – Die immersive Ausstellung

Studio F, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Öffnungszeiten:

12. Juni bis 26. Juli 2026

Juni: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Juli: Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter impressionisten.at.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 4 Tickets für die Ausstellung „Impressionisten – Die immersive Ausstellung“ inklusive Besuch der Malwerkstatt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner können ihren Besuchstag bis 26. Juli 2026 frei wählen.

Die Workshops „Malen wie Van Gogh“, „Malen wie Monet“ und „Action Painting“ sind nicht im Gewinn enthalten.