Kinderlesefest startet mit buntem Ferienauftakt

Am 2. Juli wird der Arkadenhof des Rathauses wieder zum Treffpunkt für junge Bücherfans. Das Wiener Kinderlesefest lädt bereits zum 15. Mal zu einem bunten Ferienauftakt voller Geschichten, Abenteuer und kostenloser Bücher ein.

Lesespaß mitten in den Sommerferien

Dass Lesen alles andere als langweilig ist, beweist das Wiener Kinderlesefest seit mittlerweile 15 Jahren. Auch heuer verwandelt sich der Arkadenhof des Wiener Rathauses ab 10 Uhr in eine fantasievolle Erlebniswelt für Kinder und Familien. Das vom echo medienhaus organisierte Leseförderprojekt bietet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm rund um Bücher, Geschichten und Kreativität.

Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Partnern, darunter die Wiener Städtische Versicherung und die Bildungsdirektion Wien.

Gratisbücher für Kinder

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Bücher. Alle Besucherinnen und Besucher zwischen fünf und 14 Jahren dürfen sich kostenlos ein Buch aussuchen und mit nach Hause nehmen. Damit erhalten junge Leseratten gleich den passenden Lesestoff für die Sommerferien.

Das Besondere: Statt Pflichtlektüre und erhobenem Zeigefinger stehen Freude am Lesen und die Lust auf neue Geschichten im Vordergrund.

Spannende Lesungen auf der Bühne

Auch auf der Lesebühne wartet ein abwechslungsreiches Programm. Zu den Höhepunkten zählt „Marie und die Wolke“, ein bisher unveröffentlichtes Abenteuer von Christine Nöstlinger. Die Geschichte entführt Kinder und Erwachsene in eine fantasievolle Welt voller Wünsche und Überraschungen.

Autor Chris Koch liest aus seinem Buch „Bina Wiener“, in dem die junge Heldin gemeinsam mit ihrer Begleiterin Uschi auf eine spannende Zeitreise geht.

Für Action sorgt zudem Lesepatin Ruth Odehnal vom Roten Kreuz. Mit ihrer „Rettungsmission“ nimmt sie die jungen Gäste auf eine aufregende Reise mit.

Kinderschminken, Spiele und großes Gewinnspiel

Neben den Lesungen gibt es zahlreiche Mitmachstationen. Beim Kinderschminken von BIPA verwandeln sich die Kinder in Feen, Drachen oder Superheldinnen und Superhelden. Am Spieletisch von Thalia können neue Spiele ausprobiert und gemeinsam mit neuen Freunden entdeckt werden.

Ein weiteres Highlight ist das große Kinderlesefest-Gewinnspiel. Dabei gibt es ein rotes woom EXPLORE 5-Fahrrad zu gewinnen. Die Teilnahme ist sowohl online als auch über Social Media möglich.

Weitere Informationen zum Programm und zum Gewinnspiel gibt es unter kinderlesefest.at.

Wiener Kinderlesefest 2026

Donnerstag, 2. Juli 2026, ab 10 Uhr

Arkadenhof des Wiener Rathauses

Eintritt frei