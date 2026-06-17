1.000 qm zum Radeln und Toben für Kinder am Schöpfwerk

Am Radübungsplatz „Am Schöpfwerk“ wurde das Gratis-Angebot der Mobilitätsagentur nun ausgebaut. Hier gibt es ab sofort eine von den Kinderfreunden betreute „Bewegungsbaustelle“, auf der sich Kinder austoben und ausprobieren können.

Für die neue Bewegungs-Baustelle wurde der seit April 2025 bestehende rund 900 qm große Rad-Übungs-Platz Am Schöpfwerk um weitere rund 100 Quadratmeter erweitert. Aus dem Rad-Übungs-Platz ist ein Mobilitätsübungs-Platz geworden.

Dafür ist die Mobilitätsagentur eine Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden eingegangen: Zwei erfahrene Freizeitpädagogen begleiten die Kinder beim Bauen und aktiv sein. Sie geben, wenn notwendig, Hilfestellungen und Ideen, um die Kreativität der Kinder anzuregen. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen, Eltern bleiben für ihre Kinder verantwortlich.

„Ich freue mich, dass wir – dank der Kooperation mit den Kinderfreunden – mit der ‚Bewegungsbaustelle‘ das Gratis-Mobilitätsangebot für Kinder nun weiter ausbauen können!“, so Stadträtin Ulli Sima.

„Sicheres Fortbewegen in der Stadt ist von größter Bedeutung. Deshalb freue ich mich über diese tolle Möglichkeit für unsere Kleinsten, um sich auszuprobieren und in einem sicheren Umfeld Radfahren zu üben“, so Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher von Meidling.

Radkurse und freies Üben

Auf dem Mobilitäts-Übungs-Platz können Kinder zwischen drei und zwölf Jahren auch spielerisch Radfahren lernen und üben. Es gibt gratis Leih-Fahrräder und Helme.

Unter Woche finden am erweiterten Mobilitäts-Übungs-Platz Fahrrad-Kurse für Wiener Schulen statt. Samstag steht der Platz zum Üben und jetzt neu mit der Bewegungs-Baustelle allen Kindern und Familien offen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Mehr Info: www.mobilitaetsagentur.at/bildung/bewegungs-baustelle