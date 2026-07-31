Mit DUNKIN’ den Sommer noch süßer genießen

Wer süße Trends liebt, sollte jetzt mitmachen: Gemeinsam mit DUNKIN’ verlosen wir ein köstliches Gewinnpaket voller neuer Geschmackserlebnisse.

Süße Trends aus aller Welt

Internationale Café- und Desserttrends erobern derzeit die Genusswelt. Ob cremige Pistazie, knuspriger Biscoff®, karamellige Noten oder Ube – die leuchtend violette Yamswurzel aus Südostasien begeistert mit ihrem milden, leicht vanilligen Geschmack längst nicht mehr nur Social Media, sondern auch Kaffeeliebhaber weltweit. Farbenfrohe Kreationen und außergewöhnliche Aromen stehen dabei hoch im Kurs.

Neue Kreationen bei DUNKIN’

Diese internationalen Trends greift auch DUNKIN’ auf. Die neuen Donut Rolls verbinden den beliebten DUNKIN’-Donut-Teig mit einer modernen Interpretation der klassischen Cinnamon Roll. Erhältlich sind sie in den Sorten Glazed, Biscoff®, Pistachio und Ube. Täglich frisch glasiert und liebevoll dekoriert sorgen sie für besondere Genussmomente. Passend dazu ergänzen neue Ube-Getränke – vom Hot oder Iced Ube Latte bis hin zum Iced Ube Coconut Matcha und Ube Matcha Frappé – das sommerliche Sortiment.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Gemeinsam mit DUNKIN’ verlosen wir ein köstliches Gewinnpaket im Wert von 47,89 Euro. Der Gewinn umfasst eine 12er-Box DUNKIN’ Donuts sowie einen DUNKIN’ Tumbler.

Perfekt für die nächste Kaffeepause, einen gemütlichen Nachmittag oder als süße Überraschung für Familie, Freunde oder Kolleginnen und Kollegen. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück die neuesten DUNKIN’-Kreationen genießen!