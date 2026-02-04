Wo sonst politische Sitzungen stattfinden, standen diesmal Kinder im Mittelpunkt. Der Festsaal der Simmeringer Bezirksvorstehung verwandelte sich kürzlich in einen bunten Treffpunkt für die kleinsten Bezirksbewohner:innen. Gemeinsam mit dem ARBÖ Wien wurden Warnschutzwesten verteilt, denn Sicherheit beginnt im Alltag.

Sichtbar unterwegs im Simmeringer Alltag

Insgesamt zwölf Kindergärten und eine Volksschule aus dem Bezirk durften sich über die kostenlosen Warnwesten freuen. 425 Stück wurden ausgegeben, direkt vor Ort und persönlich überreicht. Für viele Kinder war es der erste Besuch im Bezirksamt und auch einer, der in Erinnerung bleibt. Denn neben den leuchtend orangen Westen warteten auch kleine Überraschungssackerl, die für strahlende Augen sorgten.

Gerade in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird, ist gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr entscheidend. Warnwesten zählen zu den einfachsten und zugleich wirksamsten Maßnahmen, um Unfälle zu vermeiden. Dass diese Sicherheitsbotschaft schon bei den Jüngsten ankommt, war an diesem Vormittag deutlich spürbar.

„Die Sicherheit der Menschen in Simmering hat für mich oberste Priorität, ganz besonders jene unserer Kinder. Warnwesten erhöhen die Sichtbarkeit enorm und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Unfallprävention. Mir ist es wichtig, Sicherheitsbewusstsein früh zu fördern und konkrete Schutzmaßnahmen umzusetzen.“

Bezirks-Chef Thomas Steinhart

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betonte im Rahmen der Übergabe die Wichtigkeit solcher Initiativen für die Sicherheit der Jüngsten im Bezirk. Auch der ARBÖ Wien unterstrich die Relevanz der Aktion. Geschäftsführer Günther Schweizer verwies darauf, dass gerade im dichten Stadtverkehr jede zusätzliche Sichtbarkeit zählt.

Die Übergabe im Festsaal zeigte, dass Verkehrssicherheit kein abstraktes Thema, sondern Teil des täglichen Lebens im Grätzl ist. Mit der Warnwesten-Aktion wurde in Simmering einmal mehr bewiesen, wie wirkungsvoll Zusammenarbeit auf Bezirksebene sein kann – zum Schutz der Kleinsten und für ein sicheres Miteinander im Straßenraum.

www.wien.gv.at/simmering/

www.arboe.at/bundesland/wien