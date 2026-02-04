Neues Jahr, gewohnte Strategie. “Immer ein offenes Ohr für die Ottakringerinnen und Ottakringer“ hat Bezirkschefin Steffi Lamp anlässlich der Wahl versprochen. Und hält das ein. Heuer werden die Vorort-Grätzlgespräche fortgesetzt. Die nächsten Termine sind fix:
Die konkreten Termine
– Donnerstag, 12.2., 17 bis 18 Uhr: Restaurant Raku-Tasty Asia, Ottakringer Straße 106.
– Mittwoch, 18.2., 16 bis 17 Uhr: Café Frida in der Payergasse 12/4 (Markt-Viertel).
– Montag, 2.3., 9 bis 10 Uhr: Richard-Wagner-Platz 16 (vor der Bank Austria).
– Mittwoch, 4.3., 9 bis 15 Uhr (Frauen-Sprechstunde anlässlich des internationalen Frauentages): Bezirksvorstehung, Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock.
– Mittwoch, 18.3., 16.30 bis 17.30 Uhr: Café Derwisch, Lerchenfelder Gürtel 29.