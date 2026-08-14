Lainzer Straße: Neuer Radweg dank neuer Bim-Gleise

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive “Netz erst recht!” erneuern die Wiener Linien 2027 rund 2.700 Meter Straßenbahngleise in der Lainzer Straße. Das hat auch Vorteile für Radfahrer!

Im Frühjahr 2027 startet in Hietzing ein großes Infrastrukturprojekt. In der Lainzer Straße (Altgasse bis Münichreiterstraße) werden 2.700 Meter Straßenbahngleise erneuert. Um Synergien optimal zu nutzen, werden diese Arbeiten mit wichtigen Infrastruktur-Arbeiten von Wiener Wasser und Wiener Netze koordiniert, verbunden mit der zukunftsfitten Gestaltung der Oberfläche. Das wird unter anderen auch die Radfahrer im 13. Bezirk freuen.

Im Zuge der geplanten Sanierung der Straßenbahngleise im Frühling 2027 entsteht ein neuer Radweg. Künftig gibt es auf der wichtigen Verkehrssachse einen 600 Meter langen Zwei-Richtungs-Radweg, der eine sichere und komfortable Verbindung vom Zentrum Hietzings nach Lainz ermöglicht.

Mit dem Radweg-Lückenschluss in der Lainzer Straße entsteht eine durchgängige, sichere und komfortable Verbindung vom Wiental bis nach Lainz. Errichtet wird der Radweg in Leichtbauweise: Die Abgrenzung von der Fahrbahn erfolgt mit Kunststoffschwellen und Baumscheiben. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Lainzer Straße umgestaltet und bekommt neue Bäume und Grünflächen.

In der beliebten Begegnungszone in der Altgasse werden unter ebenso versiegelte Flächen aufgebrochen, sie bekommt außerdem eine helle Pflasterung die Regenwasser versickern lässt.