E-Scooter: WBB-Leser verlangt Kennzeichen-Pflicht

Die Debatte um rasende E-Scooter in der Stadt geht munter weiter. Bei unser Online-Umfrage geht es rund (Umfrage E-Scooter). Jetzt gibt es eine klare Leser-Forderung.

So schreibt uns Wiener-Bezirksblatt-Leser Peter Kremmel: “Ich verstehe nicht, warum im Zusammenhang mit E-Scootern immer die Helmpflicht als zentrales Thema forciert wird. Erstens gilt das ja genau so für Radfahrer und zweitens schützt der Helm nicht den Rest der Straßenbenützer vor Rowdies …”

Kennzeichen, Versicherung, Prüfung

Und weiter betont der Leser: “Viel wichtiger wären Kennzeichenpflicht, Versicherung und (vereinfachte) Führerscheinprüfung. Auch eine Reduktion der Bauartgeschwindigkeit wäre denkbar. Wer an seinem E-Scooter herumbastelt damit er schneller läuft, ist ihn eben bei einer Kontrolle los. Eine Kennzeichenpflicht und Prüfung wäre übrigens auch für Radfahrer nicht schlecht, denn auch sie nehmen Verkehrsregeln nicht immer ernst!

Ich verwende meinen E-Scooter seit Jahren, um zwischen Arbeit und Wohnung hin und her zu fahren, weil es die einzige effektive Alternative zum Auto ist (öffentlich: 22 Minuten, PKW: 12 Minuten, E-Scooter: 8 Minuten) . Dabei benutzte ich von Anfang an Helm, Handschuhe, Knieschützern und habe für den Scooter gleich nach dem Kauf eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.“

Appell an die Politik

Abschließend betont Herr Kremmel noch, dass die Verantwortlichen aufwachen sollten: “Ich verstehe nicht, warum die Politik immer erst eine Schrecksekunde (soll heißen Schreckjahre) braucht um auf geänderte Bedingungen zu reagieren.”