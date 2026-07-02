Kaufmann und Deutsch feiern das Wienerlied im THEATER IM PARK

Wenn Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch gemeinsam die Bühne betreten, dürfen sich Musikliebhaber auf einen besonderen Konzertabend freuen. Im Theater im Park präsentieren die beiden Ausnahmekünstler ein vielseitiges Programm mit klassischen Liedern, beliebten Operettenmelodien und echten Wiener Schmankerln.

Seit vielen Jahren begeistern der international gefeierte Tenor Jonas Kaufmann und sein langjähriger Klavierpartner Helmut Deutsch das Publikum rund um den Globus. Erst kürzlich sorgten sie mit ihrer außergewöhnlichen szenischen Interpretation von Schuberts „Schwanengesang“ in New York für großes Aufsehen. Nun steht Wien im Mittelpunkt ihres Programms.

Große Liebe zur Wiener Musik

Dass Jonas Kaufmann ein besonderes Faible für das Wienerische hat, kommt nicht von ungefähr. Durch seine Großeltern in Tirol wuchs der Münchner mit österreichischem Fernsehen und der Wiener Musiktradition auf. Seine Begeisterung reicht von Johann Strauß über Hermann Leopoldi bis zu den unvergessenen Unterhaltungskünstlern Hans Moser und Peter Alexander.

Besonders das Wienerlied hat es ihm angetan. Für Kaufmann erzählt dieses Genre auf einzigartige Weise die Kulturgeschichte der Bundeshauptstadt – mal humorvoll, mal melancholisch und stets voller Charme.

Wiener Schmäh perfekt getroffen

Den Grundstein für seine Liebe zum Wiener Dialekt legte Helmut Deutsch bereits vor rund 30 Jahren. Gemeinsam arbeiteten die beiden erstmals intensiv am Wiener Idiom. Heute beherrscht Jonas Kaufmann den Wiener Schmäh so authentisch, dass selbst eingefleischte Wienerinnen und Wiener staunen.

Mit Liedern wie „Ich muss einmal wieder in Grinzing sein“, „I bin a stiller Zecher“ oder „In einem kleinen Café in Hernals“ sorgte das Duo im Theater im Park bereits für Begeisterungsstürme und Standing Ovations.

Mehr Infos unter theaterimpark.at/programm/liederimpark

Mitmachen und gewinnen

Wir verlosen 2 x 2 Karten für „Jonas Kaufmann & Helmut Deutsch – Lieder im Park“ am Donnerstag, 9. Juli 2026, 19.30 Uhr, THEATER IM PARK!