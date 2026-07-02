Morgen startet das DIF: Das sind die Freitags-Highlights

Mit dem Beginn der Sommerferien fällt am Freitag auch der Startschuss für das 42. Donauinselfest. Unter dem Motto „Sommer an!“ verwandelt sich die Donauinsel drei Tage lang in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt.
Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Sport, Familienangeboten und zahlreichen Mitmachaktionen.
Musik auf 14 Bühnen
Musikalisch bietet der erste Festivaltag eine große Bandbreite. Auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne eröffnet um 12 Uhr das Inklusionskonzert „Thorsteinn Einarsson für Alle“, begleitet von Gebärdensprachperformerin Pam Eden. Die Moderation wird den ganzen Tag über in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.
Im weiteren Tagesverlauf stehen unter anderem LELLA, Gewinnerin des Rock The Island Contest, My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann auf der Bühne. Rockfans dürfen sich auf der Bank Austria/Radio 88.6 Rock Bühne auf Bloodsucking Zombies from Outer Space und Avatar freuen. Elektronische Klänge liefern Ely Oaks und Dan Lee auf der Erste Bank/kronehit Electronic Music Bühne. Freunde von Schlager und Austropop kommen mit Andy Borg und Marc Pircher auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne auf ihre Kosten.
Auch abseits der Hauptbühnen ist für musikalische Vielfalt gesorgt – von Hip-Hop und Rap über Rock und Punk bis hin zu Techno, Volksmusik und K-Pop.
Familien und Kinder im Mittelpunkt
Zum Festivalauftakt richtet sich das Programm besonders an Familien, Kinder und Jugendliche. Ab 11.30 Uhr verteilt Eskimo kostenlos Eis, solange der Vorrat reicht. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne sorgt unter anderem Rock The Island Contest 4 Kids-Gewinnerin Amelie Ricca für Unterhaltung. Gleichzeitig lädt die Inspire Me Korea/Radio Arabella Bühne dazu ein, asiatische Musik und Kultur kennenzulernen.
Sport und Mitmachen
Auch Bewegung kommt am Freitag nicht zu kurz. Die Athletinnen und Athleten der Special Olympics Österreich laden zwischen 12 und 17 Uhr zu verschiedenen Sportstationen und einer Kreativ-Ecke ein. Um 13 Uhr werden sie auf der Festbühne von Bürgermeister Michael Ludwig für ihre Erfolge bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen geehrt.
Zusätzlich warten Mitmachangebote der Pensionist für die Stadt Wien, ÖFB-Kinderstationen sowie das JYSK Beachvolleyball-Turnier auf der Österreichische Lotterien Sportinsel. Fußballfans können dort außerdem das Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft live verfolgen.
Nachhaltigkeit bleibt wichtiger Schwerpunkt
Auch heuer setzt das Donauinselfest auf ein umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept. Die Zusammenarbeit mit der Lebensmitteldrehscheibe des Arbeiter-Samariter-Bunds wurde weiter ausgebaut, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Handaschenbecher, Sammelstellen für Zigarettenstummel sowie gut sichtbare Kabelbinder sollen zusätzlich zum Schutz der Donauinsel beitragen.
Zum nachhaltigen Festival gehören außerdem 100 Prozent Ökostrom, ein Mehrwegbechersystem, nachhaltiges Besteck, kostenlose Trinkwasserstellen und Fahrradgaragen des ARBÖ. Mehr als 90 Prozent der Gäste reisen laut Veranstaltern mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.
Das gesamte Programm des Donauinselfests 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.