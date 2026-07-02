22. Bezirk

Sommer an!

Morgen startet das DIF: Das sind die Freitags-Highlights

Lesezeit: 4 Min.
20
Von Redaktion
Thorsteinn Einarsson | ©Matthias Lechner
Advertorial

Von der Redaktion empfohlen

Mit dem Beginn der Sommerferien fällt am Freitag auch der Startschuss für das 42. Donauinselfest. Unter dem Motto „Sommer an!“ verwandelt sich die Donauinsel drei Tage lang in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Sport, Familienangeboten und zahlreichen Mitmachaktionen.

Musik auf 14 Bühnen

Musikalisch bietet der erste Festivaltag eine große Bandbreite. Auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne eröffnet um 12 Uhr das Inklusionskonzert „Thorsteinn Einarsson für Alle“, begleitet von Gebärdensprachperformerin Pam Eden. Die Moderation wird den ganzen Tag über in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.

Im weiteren Tagesverlauf stehen unter anderem LELLA, Gewinnerin des Rock The Island Contest, My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann auf der Bühne. Rockfans dürfen sich auf der Bank Austria/Radio 88.6 Rock Bühne auf Bloodsucking Zombies from Outer Space und Avatar freuen. Elektronische Klänge liefern Ely Oaks und Dan Lee auf der Erste Bank/kronehit Electronic Music Bühne. Freunde von Schlager und Austropop kommen mit Andy Borg und Marc Pircher auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne auf ihre Kosten.

Auch abseits der Hauptbühnen ist für musikalische Vielfalt gesorgt – von Hip-Hop und Rap über Rock und Punk bis hin zu Techno, Volksmusik und K-Pop.

Familien und Kinder im Mittelpunkt

Zum Festivalauftakt richtet sich das Programm besonders an Familien, Kinder und Jugendliche. Ab 11.30 Uhr verteilt Eskimo kostenlos Eis, solange der Vorrat reicht. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne sorgt unter anderem Rock The Island Contest 4 Kids-Gewinnerin Amelie Ricca für Unterhaltung. Gleichzeitig lädt die Inspire Me Korea/Radio Arabella Bühne dazu ein, asiatische Musik und Kultur kennenzulernen.

Sport und Mitmachen

Auch Bewegung kommt am Freitag nicht zu kurz. Die Athletinnen und Athleten der Special Olympics Österreich laden zwischen 12 und 17 Uhr zu verschiedenen Sportstationen und einer Kreativ-Ecke ein. Um 13 Uhr werden sie auf der Festbühne von Bürgermeister Michael Ludwig für ihre Erfolge bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen geehrt.

Zusätzlich warten Mitmachangebote der Pensionist für die Stadt Wien, ÖFB-Kinderstationen sowie das JYSK Beachvolleyball-Turnier auf der Österreichische Lotterien Sportinsel. Fußballfans können dort außerdem das Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft live verfolgen.

Nachhaltigkeit bleibt wichtiger Schwerpunkt

Auch heuer setzt das Donauinselfest auf ein umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept. Die Zusammenarbeit mit der Lebensmitteldrehscheibe des Arbeiter-Samariter-Bunds wurde weiter ausgebaut, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Handaschenbecher, Sammelstellen für Zigarettenstummel sowie gut sichtbare Kabelbinder sollen zusätzlich zum Schutz der Donauinsel beitragen.

Zum nachhaltigen Festival gehören außerdem 100 Prozent Ökostrom, ein Mehrwegbechersystem, nachhaltiges Besteck, kostenlose Trinkwasserstellen und Fahrradgaragen des ARBÖ. Mehr als 90 Prozent der Gäste reisen laut Veranstaltern mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
CZERNY, HEROES & HEROINE, The Devastation, Bloodsucking Zombies from Outer Space, Avatar

FRIEDENSBÜHNE
Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium

WIEN ENERGIE/RADIO FM4 FESTBÜHNE
Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta, LELLA (RTIC-Gewinnerin), My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE
Anni Herzer, PartyPauli, Anna Chiara b2b Esh, Bovski, Lovra, Medun, kronehit Clubland hosted by Fat Astronauts, Ely Oaks, Dan Lee

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
Sternenstaub, Philipp Griessler & Band, Andy Borg, Marc Pircher & Band, Sassy & Band

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, jisokuryClub, Hypnosis Therapy

WIENER LIEDKUNST BÜHNE
Ke’rem + GRIP-BAND, Lika Doss + GRIP BAND, Tulatu, Philipp Piller + GRIP-BAND, Schwesta Ebra, Billie Steirisch + GRIP-BAND, PAMO, Yukno

FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
Adrian Tronic, Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ Sekreto

FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS

PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE
RAÖ Warm up DJ, Slothmachine, Poor Man’s Revenge, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
„Rock The Island Contest 4 Kids” – Gewinnerin Amelie Ricca, Kids Popband Young Republic

ORF III KULTURZELT
Country-Linedance-Party mit Country Company, Arizona Eagles, Frankie Fortyn

FRIEDENSBÜHNE
14:30–15:45: (Riesen-)Beerpong

WIEN ENERGIE FESTINSEL
11:30–12:00: Eisverteilung (solange der Vorrat reicht)
12:00–17:00: Special Olympics – Gemeinsam grenzenlos! – Sport und Mitmach-Stationen
13:00–13:30: Ehrung der Wiener Teilnehmer:innen der Special Olympics auf der Festbühne
13:00–17:00: ORF Kids Spieleparadies

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
13:15–13:40: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
14:00–15:00: „Extra WOW – 2 um 2″ mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger
15:00–15:30: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
15:30–15:50: ORF Kids Spieleshow
15:50–16:20: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
16:20–16:40: ORF Kids Spieleshow

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL
15:00–21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt
15:00–22:00: NÖM fru fru Sky Flyer

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
13:00–15:30: YU Taekwondo Vorführung & Mitmachstationen

ORF III KULTURZELT
12:00–14:00: Outdoor Bewegungsaktivitäten mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher)
14:00–16:00: Indoor Tanzprogramm mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher)

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL
12:00–21:00: ISCHGL – YOUR RIDE
12:00–20:00: ÖlzSuperSoftChallenge

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL
09:00–20:00: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026
10:00–18:00: ÖFB-Kids Mitmach-Stationen
11:00–21:00: BYD Karaokebühne
20:00–21:45: WM-Spiel Übertragung – Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL
10:00–18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.

Das gesamte Programm des Donauinselfests 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.
Vorheriger Artikel
Die erste Kaffeehauskette der Welt kommt aus Wien
Nächster Artikel
Tradition lebt weiter: Der Wambacher hat wieder offen
- Anzeige -
- Anzeige -

Neueste Beiträge

Meistgelesen