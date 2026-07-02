Morgen startet das DIF: Das sind die Freitags-Highlights

Mit dem Beginn der Sommerferien fällt am Freitag auch der Startschuss für das 42. Donauinselfest. Unter dem Motto „Sommer an!“ verwandelt sich die Donauinsel drei Tage lang in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Sport, Familienangeboten und zahlreichen Mitmachaktionen.

Musik auf 14 Bühnen

Musikalisch bietet der erste Festivaltag eine große Bandbreite. Auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne eröffnet um 12 Uhr das Inklusionskonzert „Thorsteinn Einarsson für Alle“, begleitet von Gebärdensprachperformerin Pam Eden. Die Moderation wird den ganzen Tag über in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.

Im weiteren Tagesverlauf stehen unter anderem LELLA, Gewinnerin des Rock The Island Contest, My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann auf der Bühne. Rockfans dürfen sich auf der Bank Austria/Radio 88.6 Rock Bühne auf Bloodsucking Zombies from Outer Space und Avatar freuen. Elektronische Klänge liefern Ely Oaks und Dan Lee auf der Erste Bank/kronehit Electronic Music Bühne. Freunde von Schlager und Austropop kommen mit Andy Borg und Marc Pircher auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne auf ihre Kosten.

Auch abseits der Hauptbühnen ist für musikalische Vielfalt gesorgt – von Hip-Hop und Rap über Rock und Punk bis hin zu Techno, Volksmusik und K-Pop.

Familien und Kinder im Mittelpunkt

Zum Festivalauftakt richtet sich das Programm besonders an Familien, Kinder und Jugendliche. Ab 11.30 Uhr verteilt Eskimo kostenlos Eis, solange der Vorrat reicht. Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne sorgt unter anderem Rock The Island Contest 4 Kids-Gewinnerin Amelie Ricca für Unterhaltung. Gleichzeitig lädt die Inspire Me Korea/Radio Arabella Bühne dazu ein, asiatische Musik und Kultur kennenzulernen.

Sport und Mitmachen

Auch Bewegung kommt am Freitag nicht zu kurz. Die Athletinnen und Athleten der Special Olympics Österreich laden zwischen 12 und 17 Uhr zu verschiedenen Sportstationen und einer Kreativ-Ecke ein. Um 13 Uhr werden sie auf der Festbühne von Bürgermeister Michael Ludwig für ihre Erfolge bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen geehrt.

Zusätzlich warten Mitmachangebote der Pensionist für die Stadt Wien, ÖFB-Kinderstationen sowie das JYSK Beachvolleyball-Turnier auf der Österreichische Lotterien Sportinsel. Fußballfans können dort außerdem das Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft live verfolgen.

Nachhaltigkeit bleibt wichtiger Schwerpunkt

Auch heuer setzt das Donauinselfest auf ein umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept. Die Zusammenarbeit mit der Lebensmitteldrehscheibe des Arbeiter-Samariter-Bunds wurde weiter ausgebaut, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Handaschenbecher, Sammelstellen für Zigarettenstummel sowie gut sichtbare Kabelbinder sollen zusätzlich zum Schutz der Donauinsel beitragen.

Zum nachhaltigen Festival gehören außerdem 100 Prozent Ökostrom, ein Mehrwegbechersystem, nachhaltiges Besteck, kostenlose Trinkwasserstellen und Fahrradgaragen des ARBÖ. Mehr als 90 Prozent der Gäste reisen laut Veranstaltern mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

#dif26 Acts am Festivalfreitag BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

CZERNY, HEROES & HEROINE, The Devastation, Bloodsucking Zombies from Outer Space, Avatar FRIEDENSBÜHNE

Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium WIEN ENERGIE/RADIO FM4 FESTBÜHNE

Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta, LELLA (RTIC-Gewinnerin), My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Anni Herzer, PartyPauli, Anna Chiara b2b Esh, Bovski, Lovra, Medun, kronehit Clubland hosted by Fat Astronauts, Ely Oaks, Dan Lee FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Sternenstaub, Philipp Griessler & Band, Andy Borg, Marc Pircher & Band, Sassy & Band INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, jisokuryClub, Hypnosis Therapy WIENER LIEDKUNST BÜHNE

Ke’rem + GRIP-BAND, Lika Doss + GRIP BAND, Tulatu, Philipp Piller + GRIP-BAND, Schwesta Ebra, Billie Steirisch + GRIP-BAND, PAMO, Yukno FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

Adrian Tronic, Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ Sekreto FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE

RAÖ Warm up DJ, Slothmachine, Poor Man’s Revenge, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

„Rock The Island Contest 4 Kids” – Gewinnerin Amelie Ricca, Kids Popband Young Republic ORF III KULTURZELT

Country-Linedance-Party mit Country Company, Arizona Eagles, Frankie Fortyn #dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalfreitag FRIEDENSBÜHNE

14:30–15:45: (Riesen-)Beerpong WIEN ENERGIE FESTINSEL

11:30–12:00: Eisverteilung (solange der Vorrat reicht)

12:00–17:00: Special Olympics – Gemeinsam grenzenlos! – Sport und Mitmach-Stationen

13:00–13:30: Ehrung der Wiener Teilnehmer:innen der Special Olympics auf der Festbühne

13:00–17:00: ORF Kids Spieleparadies ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

13:15–13:40: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

14:00–15:00: „Extra WOW – 2 um 2″ mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger

15:00–15:30: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

15:30–15:50: ORF Kids Spieleshow

15:50–16:20: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

16:20–16:40: ORF Kids Spieleshow BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

15:00–21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt

15:00–22:00: NÖM fru fru Sky Flyer INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

13:00–15:30: YU Taekwondo Vorführung & Mitmachstationen ORF III KULTURZELT

12:00–14:00: Outdoor Bewegungsaktivitäten mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher)

14:00–16:00: Indoor Tanzprogramm mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher) WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

12:00–21:00: ISCHGL – YOUR RIDE

12:00–20:00: ÖlzSuperSoftChallenge ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

09:00–20:00: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026

10:00–18:00: ÖFB-Kids Mitmach-Stationen

11:00–21:00: BYD Karaokebühne

20:00–21:45: WM-Spiel Übertragung – Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

10:00–18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge”, Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.