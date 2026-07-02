Neuer BILLA bringt frische Nahversorgung nach Hietzing

Ab Anfang August dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner rund um den Küniglberg über einen neuen Nahversorger freuen. In der Opitzgasse 29A eröffnet ein neuer BILLA-Markt im Erdgeschoß eines WIGEBA-Gemeindebaus und sorgt künftig für kurze Einkaufswege und ein breites Sortiment direkt im Grätzel.

Einkauf direkt vor der Haustür

Mit der Eröffnung des neuen BILLA-Marktes in der Opitzgasse 29A wird die Nahversorgung am Küniglberg deutlich verbessert. Der rund 350 Quadratmeter große Markt befindet sich im Erdgeschoß eines WIGEBA-Gemeindebaus und vereint Wohnen und Nahversorgung unter einem Dach.

Kundinnen und Kunden erwartet ein umfangreiches Angebot an Produkten des täglichen Bedarfs – von beliebten Eigenmarken über bekannte Klassiker bis hin zu regionalen Spezialitäten. Damit soll die Versorgung der Anrainerinnen und Anrainer langfristig gesichert werden.

Mehr Lebensqualität im Grätzel

„Mit dem neuen BILLA-Markt in der Opitzgasse sichern wir die wohnortnahe Versorgung für die Menschen am Küniglberg und schaffen zugleich einen modernen Treffpunkt für den täglichen Einkauf. Wir bringen frische, hochwertige Lebensmittel direkt dorthin, wo die Menschen leben, stärken die lokale Infrastruktur und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität.“

…betont Hamed Mohseni, BILLA-Vertriebsdirektor Wien.

Auch Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl freut sich über die Neueröffnung:

„Hietzing ist ein Bezirk mit hoher Lebensqualität – dazu gehört auch eine gute Nahversorgung. Umso mehr freut es mich, dass mit dem neuen Supermarkt ein langjähriger Wunsch der Wohnbevölkerung nun Wirklichkeit wird. Die wohnortnahe Versorgung ist damit wieder gesichert. Das bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort im Alltag und eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität – besonders für ältere Menschen, Familien und alle, die ihre Einkäufe bequem zu Fuß erledigen möchten. Für unser Grätzel ist das ein echter Meilenstein und eine wertvolle Bereicherung.“

Lange erwartetes Projekt

Auch Bezirksvorsteher-Stellvertreter Marcel Höckner sieht in der Eröffnung einen wichtigen Schritt für den Stadtteil:

„Es war ein langer Weg, aber in Kürze ist es so weit: Der Supermarkt am Küniglberg wird bald seine Türen öffnen. Ab dann gibt es wieder einen fußläufig erreichbaren Nahversorger am Montecuccoliplatz. Vielen Dank an BILLA und an die WIGEBA für die Umsetzung dieses wichtigen Projektes.“

Mit der Eröffnung Anfang August erhält Hietzing nicht nur einen neuen Supermarkt, sondern auch einen wichtigen Baustein für die Nahversorgung und die Lebensqualität im Grätzel.