Sodastream bringt jetzt Energy-Drinks für zu Hause

Sodastream erweitert sein Sortiment in Österreich und bringt einen neuen Energy-Drink-Mix ohne Zucker auf den Markt. Damit baut das Unternehmen sein Angebot über klassische Sirupe und Wassersprudler hinaus weiter aus und reagiert auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Energy-Drinks.

Der neue Drink-Mix soll Konsumentinnen und Konsumenten ermöglichen, ihren Energy-Drink individuell nach Geschmack und gewünschter Intensität selbst zuzubereiten.

Nach Angaben des Unternehmens steht dabei vor allem Flexibilität im Mittelpunkt. Geschmack und Kohlensäuregehalt können je nach persönlicher Vorliebe angepasst werden. Gleichzeitig entfällt das Schleppen schwerer Getränkekisten, da der Drink direkt mit dem Sodastream-System zu Hause zubereitet wird.

Mehr Auswahl im Getränkeangebot

Mit der Einführung des neuen Energy-Drink-Mix setzt Sodastream seine Neuausrichtung als umfassender Getränkeanbieter fort. Neben klassischen Softdrink-Sirupen, Eistee-Varianten und fruchtigen Getränken ergänzt nun erstmals ein Energy-Produkt das Sortiment.

„Mit dem neuen Energy drink mix erweitern wir unser Getränkesystem um einen weiteren relevanten Konsumanlass und zeigen einmal mehr, dass Sodastream heute weit über gesprudeltes Wasser hinausgeht.“

…erklärt Izabela Baran-Burghauser, Country Sales Managerin von Sodastream Österreich.

Die zuckerfreie Rezeptur richtet sich an Menschen, die bewusster genießen möchten, ohne auf den typischen Energy-Geschmack zu verzichten. Laut Hersteller lassen sich aus einer 440-Milliliter-Flasche bis zu neun Liter Fertiggetränk herstellen.

Lynn Weis, Brand Lead Sodastream Österreich Izabela Baran-Burghauser, Country Sales Managerin Sodastream Österreich. | ©Florence Metzler

Präsentation mit Indoor-Skydiving

Vorgestellt wurde der neue Drink-Mix im Rahmen eines Launch-Events in Wien. Medienvertreterinnen, Medienvertreter sowie Content Creator konnten das Produkt bei einem Indoor-Skydiving-Event erstmals testen. Das außergewöhnliche Rahmenprogramm mit Schwerelosigkeit und Action sollte den energiegeladenen Charakter des neuen Produkts unterstreichen.

©Florence Metzler

Ab sofort erhältlich

Der neue Sodastream Energy Drink Mix ohne Zucker (440 Milliliter) ist laut Hersteller ab sofort im Sodastream-Onlineshop sowie bei BILLA Plus, MPreis und MediaMarkt erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5,49 Euro, wobei die endgültige Preisgestaltung dem Handel obliegt.