Wirte rüsten für den WM-Kracher gegen Spanien

WIEN. Es ist ein Satz, der sich in das kollektive Gedächtnis der österreichischen Fußballfans eingebrannt hat. Im Jahr 1999 prophezeite Toni Pfeffer beim legendären Match gegen Spanien in der Halbzeitpause trocken: „Hoch gewinnen werden wir das nicht mehr.“ Der Spielstand damals: 0:5. Am morgigen Donnerstag um 21:00 Uhr schlägt die Stunde der Wahrheit – und Österreich hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Chance auf die große Revanche gegen die Iberer.

In den Wiener Gastgärten und Lokalen ist das Fußball-Fieber vor diesem absoluten Schlager endgültig ausgebrochen. Für das morgige K.o.-Spiel gegen Spanien erwarten die Gastronomen der Bundeshauptstadt einen regelrechten Ansturm und volle Betriebe. Wer das Match in Gesellschaft erleben will, sollte schnell handeln: Eine Reservierung beim persönlichen Lieblingswirt ist für Donnerstagabend dringend anzuraten.

Über 100 Betriebe laden zum Mitfiebern

Wie stark das Public Viewing in diesem Jahr nachgefragt wird, zeigen die aktuellen Zahlen der Wirtschaftskammer Wien eindrucksvoll. Wer noch unschlüssig ist, wo er die Nationalelf anfeuern möchte, findet auf der Plattform www.wm-publicviewing.wien eine umfassende Übersicht. Mehr als 100 teilnehmende Betriebe ausnahmslos aus allen Wiener Bezirken sind dort aufgelistet.

Die digitale Suche nach dem perfekten Platz zum Mitfiebern läuft bereits heiß: Die Website verzeichnete bereits über 41.000 Zugriffe von Fans, die auf der Jagd nach dem besten Public-Viewing-Spot für den morgigen Abend sind.

Gastronomie bleibt im Nervenkrimi standhaft

Obwohl auf dem Rasen am Donnerstagabend im gnadenlosen K.o.-System alles auf dem Spiel steht, herrscht bei den Wiener Wirten pure Vorfreude auf ein Fußballfest. Thomas Peschta, Obmann der Wiener Gastronomen in der Wirtschaftskammer, blickt dem sportlichen Krimi jedenfalls gelassen und optimistisch entgegen: „Auch wenn es ein KO-Spiel ist, unsere Wirte bleiben standhaft!“

Eines steht fest: Die Wiener Gastronomie ist bereit für das große Match – und hofft gemeinsam mit den Fans, dass Toni Pfeffers berühmter Satz morgen Abend endgültig Geschichte wird.