Kinder, macht euch ein Bild und gewinnt bis zu 1.000 Euro

Der Global Peace Photo Award ruft gemeinsam mit UNICEF Österreich Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren zur Teilnahme am “Children’s Peace Image of the Year 2025” auf.

Der 2013 als Alfred Fried Photography Award gegründete Global Peace Photo Award ist der weltweit wichtigste Preis für Friedensfotografie und zieht jedes Jahr Einsendungen aus mehr als 120 Ländern an.

Der Global Peace Photo Award ist inspiriert vom Leitgedanken der Friedensnobelpreisträger von 1911, Alfred Fried und Tobias Asser. Gesucht werden für heuer vor allem noch Einreichungen von Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren.

Jetzt mitmachen

Einreichungen sind kostenlos und können noch bis zum 18. Mai 2025 auf der Website des Global Peace Photo Awards durchgeführt werden. Die Teilnahmebedingungen findet man in englischer Sprache auf der Website.

Das Kinderfriedensbild des Jahres wird mit der Alfred-Fried-Friedensmedaille und einem Geldpreis von € 1.000,-, von der Vienna Insurance Group gestiftet, geehrt.

Das Siegerbild wird ein Jahr lang im österreichischen Parlament ausgestellt.