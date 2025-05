Rugby in Liesing: Die “Celten” kämpfen um Meisterschaft

Am 17. Mai geht es für Vienna Celtic RFC um den Einzug ins Finale. Fans sind ab 12.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Steinergasse 12 in Liesing herzlich willkommen.

In England sagt man gerne: „Fußball ist ein Sport für Gentlemen, gespielt von Raufbolden, Rugby ein Sport für Raufbolde, gespielt von Gentlemen.“. Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, hat am 17. Mai ab 12.30 Uhr die beste Gelegenheit dazu. Dann trifft Vienna Celtic RFC, Österreichs ältester Rugbyverein, im Semifinale des neuen österreichischen Rugby Cups in der Steinergasse 12 auf den Rugby Club Graz. Der Sieger zieht ins Finale der Staatsmeisterschaft am 31. Mai ein. Vienna Celtic will mit einem Sieg den Grundstein für die Titelverteidigung legen – nach zwei Meistertiteln in Folge.

Der Eintritt ist frei und der Liesinger Rugby-Verein freut sich auf zahlreiche Fans und Unterstützer.

Mehr Infos unter www.viennacelticrugby.at