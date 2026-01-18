Prater-Highlight: Der große Kinderfreunde-Faschingsumzug

Ein ganz besonderer Publikumsmagnet erwartet kleine und große Närrinnen und Narren am 8. Februar von 14 bis 16 Uhr im Prater. Der bunte Kinderfreunde-Faschingsumzug bietet alles, was das Herz begehrt: ein fröhliches Aufwärmprogramm, tanzende Affen und Saurier, spektakuläre Trommler und ein großes Mitmach-Konzert mit Brennholz.Rocks. Dazu kommen jede Menge Überraschungen, die für strahlende Kinderaugen sorgen.

Fasching im Rathaus: Die größte Familienparty Wiens

Am 15. Februar folgt das nächste Highlight: Die Kinderfreunde-Familienparty im Rathaus, das größte Familien-Faschingsfest der Stadt. Von 14:00 bis 17:30 Uhr verwandelt sich das Rathaus in eine zauberhafte Faschingswelt mit abwechslungsreichem Programm für Tausende Kinder und ihre Familien.

Wichtig: Tickets gibt es ausschließlich online im Vorverkauf.

Bunte Bezirksfeste in ganz Wien

Neben den Großevents laden die Kinderfreunde zahlreicher Bezirksorganisationen zu ihren eigenen Faschingsfesten ein: