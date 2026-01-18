Prater-Highlight: Der große Kinderfreunde-Faschingsumzug
Ein ganz besonderer Publikumsmagnet erwartet kleine und große Närrinnen und Narren am 8. Februar von 14 bis 16 Uhr im Prater. Der bunte Kinderfreunde-Faschingsumzug bietet alles, was das Herz begehrt: ein fröhliches Aufwärmprogramm, tanzende Affen und Saurier, spektakuläre Trommler und ein großes Mitmach-Konzert mit Brennholz.Rocks. Dazu kommen jede Menge Überraschungen, die für strahlende Kinderaugen sorgen.
Fasching im Rathaus: Die größte Familienparty Wiens
Am 15. Februar folgt das nächste Highlight: Die Kinderfreunde-Familienparty im Rathaus, das größte Familien-Faschingsfest der Stadt. Von 14:00 bis 17:30 Uhr verwandelt sich das Rathaus in eine zauberhafte Faschingswelt mit abwechslungsreichem Programm für Tausende Kinder und ihre Familien.
Wichtig: Tickets gibt es ausschließlich online im Vorverkauf.
Bunte Bezirksfeste in ganz Wien
Neben den Großevents laden die Kinderfreunde zahlreicher Bezirksorganisationen zu ihren eigenen Faschingsfesten ein:
- 18. Jänner, 14:00–17:00 Uhr: „Buntes Fest“ der Kinderfreunde Döbling im Haus der Begegnung.
- 25. Jänner, 14:00–17:00 Uhr: Fasching der Kinderfreunde Margareten in der Grünwaldgasse 4.
- 25. Jänner, 14:00–17:00 Uhr: Fröhliches Faschingsfest der Kinderfreunde Hietzing im Amtshaus Hietzing.
- 7. Februar, 15:00–17:00 Uhr: Faschingsfeier der Kinderfreunde Währing im Kolpinghaus Währing (Gentzgasse 27).
- 13. Februar, 14:00–17:00 Uhr: Kinderfreunde Mariahilf laden zum kostenlosen Faschingsfest in die Lindengasse 64/Ecke Schottenfeldgasse.
- 14. Februar, 14:30–17:00 Uhr (Einlass ab 14:00): Faschingsfest der Kinderfreunde Ottakring im Indoorspielplatz Seversaal (Schuhmeierplatz 17–18). Eintritt: Kinder 5,50 Euro (inkl. Krapfen & Getränk), Erwachsene 4,00 Euro.
- 21. Februar: Faschingsfest der Kinderfreunde Hernals 2026 in der Kalvarienberggasse 28a.