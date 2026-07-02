Ansturm aufs Rathaus: Kinder feiern das Wiener Kinderlesefest

Der Arkadenhof des Wiener Rathauses wurde wieder einmal zum Treffpunkt für kleine Bücherfans. Bereits kurz nach der Eröffnung strömten Tausende Kinder mit ihren Schulklassen und Gruppen zum 15. Wiener Kinderlesefest und sorgten für beste Stimmung.

Gelesen, gebastelt, gespielt und gestaunt wurde an allen Ecken – ein gelungener Auftakt in die Sommerferien.

Neuer Termin sorgt für großen Andrang

Erstmals fand das Wiener Kinderlesefest wieder an einem Donnerstag statt und richtete sich damit gezielt an Schulen und Kindergruppen. Das Konzept ging auf: Schon am Vormittag waren zahlreiche Programmpunkte bestens besucht, die Plätze vor der Bühne schnell besetzt und auch bei den Erlebnisstationen bildeten sich lange Schlangen. Überall wurde gelacht, entdeckt und in Geschichten eingetaucht.

Unveröffentlichtes Nöstlinger-Manuskript begeistert

Ein besonderer Höhepunkt war die Präsentation von „Marie und die Wolke“, dem bislang unveröffentlichten Manuskript von Christine Nöstlinger. Schauspielerin Lilian Klebow las die Geschichte mit viel Gefühl und zog die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer von der ersten Minute an in ihren Bann.

Ursula Scheidl, Catharina Rosenauer, Claudia Knöpfler, Anke Weber und Lilan Klebow | ©Elisabeth Lechner Lilan Klebow las aus dem Buch “Marie und die Wolke”, das letzte Manuskripft on Christine Nöstlinger, vor. ©Elisabeth Lechner

Auch die weiteren Lesungen kamen hervorragend an. Ruth Odehnal schickte ihr Publikum auf eine spannende Rettungsmission, Autor Chris Koch stellte sein Buch „Bina Wiener“ persönlich vor und die „Geschichten aus dem Panchatantra“ entführten die Kinder in die Welt klassischer Fabeln. Isabella Rummel und Kadisha Belfiore begeisterten mit spannenden Geschichten über den Streifentüpfelhai und die faszinierende Korallenwelt.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Nicht nur auf der Bühne wurde einiges geboten. Das Kinderlesefest lebt vor allem von seinen zahlreichen Mitmachstationen, die den gesamten Vormittag über hervorragend besucht waren.

Beim Kinderschminken von BIPA entstanden fantasievolle Kunstwerke, am Thalia-Spieltisch wurde gemeinsam gespielt und das Maskottchen Thalino war ein beliebtes Fotomotiv. An der Bastelstation des Kultursommer Wien gestalteten Kinder ihre eigenen Mini-Bücher, während die Zaubershows von Magic World mit verblüffenden Tricks immer wieder für staunende Gesichter sorgten.

Kinderschminken mit BIPA | ©Elisabeth Lechner

Bücher stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Festes stehen aber nach wie vor die Bücher. Alle Kinder zwischen fünf und 14 Jahren dürfen sich kostenlos ein Buch aussuchen und mit nach Hause nehmen. Damit soll die Freude am Lesen auch über das Kinderlesefest hinaus erhalten bleiben.

Das Programm läuft noch bis 17 Uhr mit weiteren Lesungen, Bastelaktionen und Überraschungen für die ganze Familie.