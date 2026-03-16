Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ wird die Favoritenstraße derzeit umfassend neugestaltet. Der erste Bauabschnitt zwischen Platz der Kulturen und Landgutgasse ist bereits im Gange. Dabei wird der stark versiegelte Straßenraum entsiegelt, begrünt und klimafit gemacht.

Planungsstadträtin Ulli Sima betont die Bedeutung des Projekts: Die Umgestaltung sei ein „Best-of“ der Wiener Klimamaßnahmen. Ziel sei es, die Stadt mit mehr Grün, Schatten und Kühlung lebenswerter zu machen – und gleichzeitig neue Freizeitangebote im öffentlichen Raum zu schaffen.

Gudrunpassage wird zum Kletter-Eldorado

Eine Besonderheit erwartet Besucherinnen und Besucher im zweiten Bauabschnitt zwischen Landgutgasse und Reumannplatz, der Anfang 2026 starten soll. In der derzeit wenig frequentierten Gudrunpassage, die auch den Zugang zur U1-Station Keplerplatz bildet, wird eine XXL-Boulderwand errichtet.

Die Wand wird zwischen 2,7 und 4,5 Meter hoch sein und Platz für bis zu 30 Kletterbegeisterte gleichzeitig bieten. Für die Sicherheit sorgt ein spezieller Fallschutzboden.

Gleichzeitig wird die Passage aufgewertet:

neue, moderne Beleuchtung

Begrünung im Bereich der ehemaligen Treppenanlagen

weiterhin sichere und verkehrsfreie Querung der Gudrunstraße für Fußgängerinnen und Fußgänger

Sport als Treffpunkt im Grätzl

Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz begrüßt das Projekt. Die neue Boulderwand könne nicht nur ein sportliches Angebot sein, sondern auch ein sozialer Treffpunkt im Grätzl werden.

Passantinnen und Passanten sollen den Kletternden zusehen, ins Gespräch kommen und so einen lebendigen öffentlichen Raum erleben. Gleichzeitig könnte die Wand helfen, Graffitis in der Passage einzudämmen und so langfristig Kosten zu sparen.

Für NEOS-Klubobfrau Selma Arapović zeigt das Projekt, wie aus grauem Beton ein Ort für Bewegung und Begegnung entstehen kann. Die Kletterwand sei ein Beispiel dafür, wie öffentlicher Raum kreativ genutzt und gleichzeitig klimafit gestaltet werden kann.

100 neue Bäume für die Favoritenstraße

Neben dem sportlichen Highlight steht vor allem die Begrünung im Mittelpunkt. Auf einer Länge von mehr als einem Kilometer – vom Hauptbahnhof bis zum Reumannplatz – erhält die Favoritenstraße ein umfassendes Facelifting.

Geplant sind unter anderem:

rund 100 neue Bäume

3.000 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen mit Stauden und Sträuchern

mehr Schatten und Kühlung für die Einkaufsstraße

Auch der Platz der Kulturen und der Columbusplatz werden in die Umgestaltung eingebunden.

Eine besondere Herausforderung: Direkt unter der Favoritenstraße verläuft die U1-U-Bahn, teilweise mit nur rund 20 Zentimetern Überdeckung.

Erster Bauabschnitt bringt bereits viel Grün

Im aktuell laufenden ersten Bauabschnitt zwischen Platz der Kulturen und Landgutgasse entstehen:

35 neue Bäume

2.000 Quadratmeter neue Grünflächen

50 Grünbeete

zusätzliche Sträucher und schattenspendende Pflanzen

Ein Wassertisch soll zudem für Spiel und Abkühlung bei Kindern sorgen. So entsteht ein neues „urbanes Freiluft-Wohnzimmer“ für das Grätzl.

Zweiter Bauabschnitt startet 2026

Der zweite Bauabschnitt von Landgutgasse bis Reumannplatz umfasst rund 750 Meter der Einkaufsstraße. Hier werden etwa 60 weitere Bäume gepflanzt und zusätzliche 1.000 Quadratmeter Grünfläche geschaffen.

Damit wird der stark versiegelte Straßenraum Schritt für Schritt in einen begrünten Klimaboulevard verwandelt.

Mehr Lebensqualität für Favoriten

Die Fußgängerzone der Favoritenstraße galt lange als Hitze-Hotspot: Rund 99 Prozent der Fläche waren versiegelt, während mobile Baumtröge nur wenig Schatten boten.

Mit der Umgestaltung soll sich das ändern. Mehr Grün, neue Aufenthaltsbereiche und Freizeitangebote sollen künftig für ein deutliches Plus an Lebensqualität im Grätzl sorgen.

Teil der Wiener Klimaoffensive

Die Neugestaltung der Favoritenstraße ist Teil der stadtweiten Initiative „Raus aus dem Asphalt“. Insgesamt wurden in Wien bereits 320 Projekte umgesetzt – mit einem Fördervolumen von 100 Millionen Euro.

Die Bilanz der Klimaoffensive kann sich sehen lassen:

243.000 m² neue oder umgestaltete Grünflächen

74.000 m² Begrünung im Straßenraum

3.004 neue Bäume

2.500 Sitzgelegenheiten

über 1.900 m² Wasserspiele

Damit wächst Wien Schritt für Schritt zur klimafitten Stadt der Zukunft – und Favoriten bekommt eine Einkaufsstraße, die mehr kann als nur Shopping. Hier wird künftig auch gekraxelt, geplaudert und entspannt.