Wie wirkt sich unser Konsum auf das Klima aus? Warum verändert sich das Meer? Und was haben unsere Kleiderschränke mit dem Klimawandel zu tun? Antworten liefert der Klima-Wissens°shop, der von 13. bis 15. November 2025 im 2. Obergeschoß des Kaufhauses Gerngross zu Gast ist und hier noch einmal im Jänner Station macht. Statt eines klassischen Shopping-Erlebnisses gibt es interaktive Experimente, spannende Einblicke in die Forschung und viele Aha-Momente.

Wissenschaft mitten im Shopping-Alltag

Das ScienceCenter-Netzwerk bringt Wissenschaft dorthin, wo täglich Tausende Menschen unterwegs sind: ins Einkaufszentrum. Auf sieben interaktiven Stationen können Besucher selbst erleben, wie Forschung funktioniert, welche Erkenntnisse ihr zugrunde liegen und welche Auswirkungen unser Verhalten auf Umwelt und Klima hat.

Beim Experiment zur Ozeanversauerung, an der „Fast Fashion“-Station mit Handymikroskop oder beim Kohlenstoff-Puzzle dürfen alle selbst forschen, ausprobieren und staunen. Statt Einkaufstaschen gibt es hier Wissen, das begeistert – konsumfrei und inspirierend.

Neue Stationen, neue Aha-Erlebnisse

Nach dem Erfolg des Vorjahres präsentiert sich der Klima-Wissens°shop 2.0 mit vielen spannenden neuen Inhalten. Besucher können den CO₂-Ausstoß verschiedener Lebensmittel vergleichen, Glückskarten mit Erfolgsbeispielen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) verschicken oder sich durch die neuen „ScienceSnacks“ kosten, die Wissenschaft buchstäblich auf der Zunge erlebbar machen.

Ein engagiertes Vermittlungsteam begleitet Wissenschafts-Neugierige, beantwortet Fragen und lädt zum Mitdiskutieren ein. Ziel ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und zu zeigen, dass jeder Beitrag zählt, wenn es um Klima- und Umweltschutz geht.

Fazit: Wer neugierig auf Forschung, Nachhaltigkeit und spannende Experimente ist, sollte sich den Pop-up Klima-Wissens°shop nicht entgehen lassen. Hier wird Wissenschaft greifbar, alltagsnah und richtig unterhal10

Pop-up Klima-Wissens°shop

13.–15. November 2025

Kaufhaus Gerngross, 2. OG

Mariahilfer Straße 42–48, 1070 Wien



15.–17. Jänner 2026

Kaufhaus Gerngross, EG

Mariahilfer Straße 42–48, 1070 Wien

www.science-center-net.at