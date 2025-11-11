Insgesamt vier edle Tropfen schmücken die Regale: Der Grüne Veltliner Antlasbergen und der Blaue Zweigelt erscheinen erneut in der bekannten „Merry Christmas“-Edition. Seit dem Vorjahr wird das Sortiment durch die „Jingle Wine“-Linie ergänzt – mit dem Grünen Veltliner Hundschupfen und dem Blauen Burgunder, veredelt durch schwarz-goldene Etiketten mit Schneeflocken, Glöckchen und Engelsmotiven.

Beliebt als Geschenk und für den Festtagstisch

„Unsere Weihnachtsweine sind jedes Jahr heiß begehrt – viele fragen schon im Sommer danach.“

…erzählt Wolfgang Hagn jun., der gemeinsam mit Cousin Leo Hagn jun. den Betrieb führt. Kein Wunder: Die festlich gestalteten Flaschen sind nicht nur geschmacklich ein Highlight, sondern auch ein echter Hingucker unter dem Christbaum oder auf der festlich gedeckten Tafel.

Prickelnder Start ins neue Jahr

Für alle, die auch zum Jahreswechsel anstoßen möchten, hat das Weingut Hagn das passende Highlight im Sortiment: Der Priccobello Classic präsentiert sich mit einem exklusiven „Prosit Neujahr“-Etikett. Die trockene Schaumweinspezialität ist der ideale Begleiter für die Silvesternacht oder den Neujahrsbrunch – prickelnd, elegant und festlich zugleich.

Die limitierten Weine im Überblick

Grüner Veltliner Antlasbergen „Merry Christmas“, Qualitätswein, trocken, 13% Vol.

Blauer Zweigelt „Merry Christmas“, Qualitätswein, trocken, 13% Vol.

Grüner Veltliner Hundschupfen „Jingle Wine“, Qualitätswein, trocken, 13% Vol.

Blauer Burgunder „Jingle Wine“, Qualitätswein, trocken, 13% Vol.

Priccobello Classic „Prosit Neujahr“, Frizzante, trocken, 12% Vol.

Erhältlich im Online-Shop und Fachhandel

Die festlichen Sondereditionen sind solange der Vorrat reicht erhältlich – online, direkt im Weingut Hagn sowie im ausgewählten Fachhandel. Wer also mit einem stilvollen Wein auf die Feiertage anstoßen möchte, sollte nicht zu lange warten.