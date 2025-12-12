Für den alljährlichen “kronehit Kindertraum” tourt das „mach mich munter morgen“-Team derzeit eine Woche lang durch Österreich und schüttelt dabei soviele Hände wie möglich. Jeder Handschlag bringt 1 Euro für schwerkranke Kinder und Jugendliche, um deren Herzenswünsche wahr werden zu lassen.
Die Geschichten der Kinder könnten unterschiedlicher nicht sein und trotzdem haben sie eines gemeinsam: Sie berühren. Geschichten wie die des 9-jährigen Lois’, der mit Trisomie 21 lebt und es liebt, mit seiner Familie Fahrradausflüge zu unternehmen. Ein eigenes Therapierad ist dabei ein großer Traum des kleinen Jungen. Auch die 9-jährige Leonie aus Wien hat Spaß an Bewegung. Um ihre Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer gezielt zu fördern, wurden ihr pferdegestützte Fördermaßnahmen empfohlen – ein Konzept, das große Wirkung zeigt und ihr besondere Freude bereitet.
Prominenter Unterstützer
Kurz nach dem Startschuss der Aktion machte das Team jetzt auch an ganz besonders prominenter Adresse Halt: Bürgermeister Michael Ludwig lud die beiden Moderatoren Meinrad Knapp und Anita Ableidinger ins Rathaus ein. Nach einer kurzen Runde durch die historischen Prunksäle ging es auch schon ans Eingemachte: Händeschütteln im Akkord. Dabei freute sich der Bürgermeister, den “kronehit Kindertraum” so tatkräftig unterstützen zu können:
Die Stiftung Kindertraum erfüllt Träume von Kindern und Jugendlichen, die oft in sehr schwierigen Situationen sind. Und auch wenn es ein sehr dichtes soziales Netz in Österreich, in Wien, gibt, gibt es immer wieder Herausforderungen in den betroffenen Familien. Da ist die Unterstützung ganz wichtig.