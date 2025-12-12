Für den alljährlichen “kronehit Kindertraum” tourt das „mach mich munter morgen“-Team derzeit eine Woche lang durch Österreich und schüttelt dabei soviele Hände wie möglich. Jeder Handschlag bringt 1 Euro für schwerkranke Kinder und Jugendliche, um deren Herzenswünsche wahr werden zu lassen.

Die Geschichten der Kinder könnten unterschiedlicher nicht sein und trotzdem haben sie eines gemeinsam: Sie berühren. Geschichten wie die des 9-jährigen Lois’, der mit Trisomie 21 lebt und es liebt, mit seiner Familie Fahrradausflüge zu unternehmen. Ein eigenes Therapierad ist dabei ein großer Traum des kleinen Jungen. Auch die 9-jährige Leonie aus Wien hat Spaß an Bewegung. Um ihre Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer gezielt zu fördern, wurden ihr pferdegestützte Fördermaßnahmen empfohlen – ein Konzept, das große Wirkung zeigt und ihr besondere Freude bereitet.

Prominenter Unterstützer

Kurz nach dem Startschuss der Aktion machte das Team jetzt auch an ganz besonders prominenter Adresse Halt: Bürgermeister Michael Ludwig lud die beiden Moderatoren Meinrad Knapp und Anita Ableidinger ins Rathaus ein. Nach einer kurzen Runde durch die historischen Prunksäle ging es auch schon ans Eingemachte: Händeschütteln im Akkord. Dabei freute sich der Bürgermeister, den “kronehit Kindertraum” so tatkräftig unterstützen zu können: