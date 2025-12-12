Der Weihnachtsmann ist gerade viel unterwegs. Traditionell hat er auch in der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus vorbeigeschaut, um Kinder zu erfreuen. So leuchteten diese Woche mehr als hundert Augen, als 50 Kinder von Kunden der Samariterbund-Sozialmärkte Geschenke entgegennehmen konnten. Die Päckchen stammen aus der landesweiten Spenden-Aktion „Spielen Sie Christkind“ von Samariterbund und Post.

Soziales Fest

Vorsteher Dietmar Baurecht freute sich über die strahlenden Gesichter: “Weihnachten ist aus seinem Ursprung heraus ein Fest, das gerade sozial benachteiligte Kinder nicht zurücklässt. Darum feiern wir auch heuer wieder gemeinsam mit Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind.” Das freut Sozialmärkte-Leiter Georg Jelenko: “Weihnachtsgeschenke sind für viele unserer Kundinnen und Kunden ganz oft einfach nicht mehr zu stemmende Zusatz-Ausgaben.” Daher sei die Hilfe wichtig.

Nachfrage nach Hilfe

Weniger erfreulich ist die Nachfrage nach den Sozialmärkten, denn sie ist in den letzten drei Jahren um 30 % gestiegen: von 20.000 auf 26.000 Personen mit registrierter Einkaufsberechtigung. Der Einkauf bedeutet für sie eine Ersparnis von rund zwei Dritteln im Vergleich zum Supermarkt. Damit die Regale im Sozialmarkt nicht leer bleiben, braucht es Ihre Unterstützung!

Unterstützung für das Samariterwagerl: sozialmarkt@samariterwien.at

Ehrenamtliche Mitarbeit im Sozialmarkt: ehrenamt@samariterwien.at

Geldspende:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

BIC: GIBAATWW

Spendenzweck: „Sozialmarkt“

Mehr Infos: Sozialmärkte Samariterbund

Neben Kindern und Nikolaus (v.l.): Agnes Kobelhirt, Benjamin Klemen und Georg Jelenko (Leitung der Sozialmärkte) sowie BV Baurecht (Bild: Samariterbund/Pall).