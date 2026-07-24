Swing-Klänge verzaubern das Haus Alszeile

Der Kultursommer Wien macht auch heuer wieder in den Häusern zum Leben Station und bringt Musik direkt zu den Menschen.

Im Haus Alszeile sorgte das Paganin Soatnquartett mit seinem Programm „Im Tanzsalon“ für einen beschwingten Nachmittag voller Erinnerungen, Mitsingmomente und guter Stimmung.

Kultur mitten im Grätzl

Am Fuße des Schafbergs gelegen, öffnete das Haus Alszeile seine Türen für Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende sowie Gäste aus der Nachbarschaft. Das kostenlose Gartenkonzert verwandelte den Garten in einen lebendigen Treffpunkt, an dem Musik Generationen miteinander verband.

„Mit dem Gartenkonzert holen wir Kunst und Kultur direkt zu uns ins Haus und öffnen unsere Türen bewusst für das Grätzl. Denn Musik schafft es auf besondere Weise, Menschen zusammenzubringen – unabhängig vom Alter.“

…betont Direktor Gerald Exel.

Musikalische Zeitreise

Mit dem Programm „Im Tanzsalon“ entführte das Paganin Soatnquartett das Publikum in die Swing- und Schlagerwelt der 1920er-Jahre. Inspiriert vom Berlin der Goldenen Zwanziger und der österreichischen Operettentradition ließ das Ensemble längst vergessene Melodien wieder aufleben. Viele Besucherinnen und Besucher stimmten begeistert mit ein.

Eine Besucherin brachte die besondere Atmosphäre auf den Punkt:

„Manche Lieder habe ich ewig nicht mehr gehört. Aber sobald man sich erinnert, wann man sie früher gehört hat, kommt der Text wie von selbst wieder zurück.“

Kostenlose Gartenkonzerte

Der Kultursommer Wien geht in den kommenden Wochen mit weiteren Gartenkonzerten in den Häusern zum Leben weiter. Die Veranstaltungen sind kostenlos und stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Innenbereiche verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr – beste Voraussetzungen also für weitere musikalische Sommernachmittage im Grätzl.