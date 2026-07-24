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Gewinnen Sie Karten für „La Traviata“ und „Ein Käfig voller Narren“

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Von Redaktion
li.: Bregenzer Festspiele, ©Anja Köhler | re.: Seebühne Mörbisch, ©Andreas Hafenscher
Advertorial

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Wer einmal die Faszination der Seefestspiele Mörbisch erlebt hat, wird immer wieder kommen. Heuer begeistert der Musical-Welthit „Ein Käfig voller Narren“ mit atemberaubenden Kostümen, Glamour und ganz viel Gefühl.

Große Momente verspricht auch „La Traviata“ auf der Bregenzer Seebühne. Die mittlerweile ausverkaufte Inszenierung der berühmten Verdi-Oper legt die Handlung in die Ära der Roaring Twenties. Inspiriert vom glamourösen Flair der Great-Gatsby-Zeit führt er “die vom Weg Abgekommene” in eine Welt, in der scheinbar alles erlaubt ist – außer echter Liebe.

Beim Quiz mitmachen und Tickets gewinnen:

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